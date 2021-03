Gli appassionati dell’opera di Kohei Horikoshi non vedevano l’ora che iniziasse My Hero Academia 5, e finalmente da ieri è possibile gustarsi la prima puntata dell’attesissima quinta stagione dell’anime.

My Hero Academia 5 – il primo allenamento dell’anno

Bones fa sempre un ottimo lavoro su MHA, regalandoci non solo personaggi e location molto curati, ma anche uno stile di animazione ultradinamico che ben si sposa con con uno shonen di combattimento così fortemente improntato all’azione.

Naturalmente, trattandosi del primissimo episodio di My Hero Academia 5 ciò che vedrete non sarà di grossa portata, né per quanto riguarda la narrazione, né per quanto concerne gli scontri in sé.

Si tratta di una puntata introduttiva che assume diverse funzioni, fra cui quella di raccordo con la stagione 4 dell’anime: innanzitutto, sono presenti nei primi momenti della puntata e durante tutto il suo corso alcune scene dedicate al nuovo Eroe Numero 1, Endeavor, e al suo fedelissimo braccio destro, Hawks, alle prese con il Nomou gigantesco e potentissimo incontrato nella stagione precedente.

Oltre a questo, la prima puntata di My Hero Academia 5 assolve anche a un’altra funzione, quella cioè di introdurre la tematica principale dell’intera stagione: l’allenamento congiunto delle classi 1-A e 1-B del Liceo per Eroi Yuei.

In questo episodio potrete vedere i ragazzi della 1-A alle prese con un allenamento speciale a sorpresa. Gli aspiranti giovani eroi dovranno affrontare in combattimento nientemeno che i Big 3, e mentre lo scontro diretto sarà con 2 di loro, nella parte dei Cattivi, l’altro reciterà (in maniera molto divertente, per altro) un comune cittadino.

Per poter superare l’esame, compito dei ragazzi sarà quello di combattere contro i due Cattivi mentre al contempo cercano anche di mettere in salvo il civile. Non sarà un’impresa facile, ma un lavoro ben organizzato grazie alla suddivisione in squadre più piccole con un diverso compito sarà la chiave del successo.

Tuttavia, nelle battute finali del combattimento un certo studente avrà un divertente quanto incontrollato colpo di testa, che molto probabilmente gli costerà almeno una bella punizione. L’ennesima.

My Hero Academia 5 – I Cattivi sono in agguato

Come spesso accade, l’episodio presenta alcune scene extra dopo i titoli di coda, per cui non interrompete la visione della puntata!

In queste scene potrete vedere l’incontro fra un Cattivo e un Eroe: cosa avranno da dirsi? Perché si sono incontrati all’apparenza in segreto? Questa scena posta dopo la sigla finale serve a far giungere un messaggio forte e chiaro: i ragazzi dovranno allenarsi, ma i Cattivi non staranno a guardare.

Vi ricordo infine che tutte le stagioni della serie di animazione completa di My Hero Academia sono disponibili per la visione GRATUITA su Crunchyroll anche qui da noi in Italia, e potrete godervi ogni singolo episodio senza avere nemmeno la necessità di iscrivervi al celebre servizio di streaming.

Cliccando sul medesimo link potrete anche godervi gli episodi di My Hero Academia 5, che verranno pubblicati sul sito ogni sabato.

Tuttavia, è comunque necessaria una precisazione: per quanto riguarda l’ultima puntata di My Hero Academia 5 trasmesse ogni sabato in simulcast con il Giappone, questa sarà sempre disponibile per la visione su Crunchyroll unicamente se si dispone di un abbonamento al servizio.

Acquistate My Hero Academia (Vol. 27) QUI!