My Hero Academia 5 ha debuttato con la sua prima puntata solo ieri (e a breve potrete anche leggerne la mia recensione!), per cui ci siamo anche potuti gustare le nuove sigle di apertura e di chiusura per la quinta stagione della serie!

My Hero Academia 5 è qui!

La quinta stagione dell’anime è tornata per dare il via al quinto anniversario dell’anime. Sebbene il primo episodio della serie non rientri del tutto in alcuni dei principali cliffhanger rimasti in sospeso dalla quarta stagione, reintroduce tutti i giovani eroi della Classe 1-A.

Questo è particolarmente importante per ciò che verrà in seguito, e questa fase successiva della storia è anticipata attraverso le nuove sequenze animate delle nuove opening ed ending.

Il nuovo tema di apertura si intitola No.1 ed è interpretato da DISH, mentre il nuovo tema finale è intitolato Ashiato ed è interpretato da The Peggies.

Potete trovare i video relativi alle nuove sigle di My Hero Academia 5 qui di seguito:

My Hero Academia TV Anime Season 5 OP. pic.twitter.com/aDDvHqCtbO — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 27, 2021

My Hero Academia TV Anime Season 5 ED. pic.twitter.com/9ZFgO1XzTZ — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 27, 2021

Non è stato ancora comunicato in maniera ufficiale il numero complessivo di episodi che andranno a costituire My Hero Academia 5 nel suo insieme, ma la nuova stagione sta affrontando l’arco narrativo dedicato all’addestramento dei giovani studenti del Liceo Yuei.

Come i fan possono vedere nelle immagini della nuova sigla apertura, questo arco sarà incentrato su un allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B mentre formano piccole squadre per testare quanto sono cresciuti da quando sono entrati nella prestigiosa scuola per Eroi.

Poiché nella stagione sarà protagonista anche la 1-B, potremo vedere il ritorno di personaggi che abbiamo già conosciuto, come Hitoshi Shinso. Dopo il suo debutto durante il Festival dello Sport nella seconda stagione, il ragazzo ha lavorato duramente per migliorare se stesso e per farsi strada nel mondo degli eroi scoprendo come usare al meglio il proprio Quirk direttamente sul campo di battaglia.

