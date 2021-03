Domani il Pranzo Sei Tu è la nuova opera di Kiminoru Wakasugi, conosciuto dai più grazie a Detroit Metal City. Il primo volume di questa nuova serie edita da Edizioni Star Comics sarà disponibile all’acquisto in tutte le fumetterie, le librerie e gli store online a partire dal 10 marzo.

Domani il Pranzo Sei Tu 1 – un survival action da brivido

La storia di Domani il Pranzo Sei Tu 1 prende vita all’interno della scuola superiore Kiyomi della prefettura di Tokyo. Un giorno, la vita normale degli studenti viene sconvolta dalla comparsa di un mostro antropofago. Tutti gli studenti, compresi gli insegnati, sono stati uccisi. I sopravvissuti hanno deciso di dare da mangiare una vittima al giorno al mostro, alle sedici precise, in modo che quest’ultimo non entri all’interno della scuola.

Abbiamo deciso di rimanere all’interno della scuola in attesa di soccorsi scegliendo ogni giorno una persona da dargli come cibo.

Ora però sono rimasti solo sette ragazzi, barricati all’interno dell’edificio scolastico, assediati dalla famelica creatura, che sembra non avere la minima intenzione di allontanarsi.

Quando arriva il turno di Sota di essere sacrificato, ecco che le cose iniziano a cambiare: i ragazzi decidono di non arrendersi e di iniziare a combattere in attesa dei soccorsi. Ma arriverà davvero qualcuno ad aiutarli? Perché sembra proprio che le cose stiano per prendere una svolta inaspettata.

Domani il Pranzo Sei Tu 1 – una storia che oscilla tra horror e humour

Domani il Pranzo Sei Tu 1 è uno sconvolgente e accattivante survival action, una storia horror non convenzionale, che unisce elementi dramma, demenzialità e commedia.

La domanda costante, che ci conduce all’interno di questo primo volume, fino a un finale che non credevamo possibile, al dir poco sconcertante, è una sola: a chi tocca essere mangiato?

Già il titolo non promette nulla di buono. C’è una sola certezza in questo mondo: il prossimo a diventare cibo potresti essere proprio tu. Ma se la paura dovrebbe regnare sovrana, nata dalla certezza che domani potrei essere io a venire sacrificato per il bene comune, in realtà, in alcuni punti cede il posto all’ironia e al divertimento, a momenti che talvolta cedono al demenziale.

Wakasugi riesce ad armonizzare con abilità gli elementi provenienti dall’horror e quelli provenienti dalle commedie, senza perdere però la consapevolezza che anche i momenti più felici in realtà sono effimeri, destinati a sgretolarsi nel momento in cui si apre di nuovo gli occhi sulla realtà. Il mostro è sempre lì fuori, in attesa. Ci sono solo due alternative: morire o combattere.

La narrazione è alternata a flashback in cui veniamo riportati indietro al momento in cui il mostro appare per la prima volta, alla reazione dei protagonisti di questo primo volume e alle scelte che hanno portato all’attuale situazione. In questa storia non vince il più forte, ma il più intelligente.

L’autore riesce a dipingere le varie emozioni che attanagliano il cuore dei personaggi, man mano che scoprono il destino crudele al quale sono destinati e da cui non sembra esserci via di scampo. Stupore, angoscia, rabbia e rassegnazione quando ne fuggire ne combattere sembrano essere la strada giusta da percorrere per sopravvivere.

Lo stile dei disegni è caratterizzato da linee pulite con un bel bilanciamento tra bianco e nero. Non mancano scene di violenza, anche se quelle brutali, in cui i personaggi finiscono per diventare il cibo del mostro non presentano eclatanti spargimenti di sangue in stile splatter. I personaggi sono ben caratterizzati: è facile comprenderne il carattere e la personalità e inserirli in categorie ben precise.

Domani il Pranzo Sei Tu 1 è una storia che ti cattura, quasi ti intrappola all’interno delle sue pagine. Non puoi smettere di leggere fino alla fine, angosciato di sapere chi sarà il prossimo a venire divorato e se c’è o meno una possibilità di sopravvivenza.

A proposito dell’autore

Kiminoru Wakasugi è un fumettista giapponese. In Italia è conosciuto soprattutto per la sua opera Detroit Metal City (2005). Le sue altre opere sono E.S.P. attenti! Sono un esper!! (2009), Kappei (2011), Rhyming Man (2017).

