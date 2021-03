Valheim è un videogioco sandbox sviluppato da Iron Games Studio e pubblicato da Coffee Stain Studios per PC su piattaforma Steam in accesso anticipato a partire dal 2 febbraio 2021. Il titolo non è localizzato in italiano ma è in lingua inglese ed è facilmente comprensibile.

Valheim – Trama

Ci troviamo nel decimo mondo norreno. Qui il nostro compito principale sarà di sopravvivere. Riportare a casa la pellaccia, o difendere la nostra magione, villaggio e nave vichinga da qualsiasi insidia. Ci ritroveremo a combattere contro delle belve feroci e nemici di ogni sorta. Dovremo anche spingerci sempre oltre i confini della nostra conoscenza alla ricerca di mondi lontani da esplorare e conquistare.

Valheim è infatti un insieme di cose da fare. L’esplorazione di un enorme mondo fantastico impregnato di cultura vichinga è la nostra missione principale. La nostra avventura avrà inizio in un tranquillo villaggio chiamato Valheim. Man mano che ci allontaneremo dal nostro luogo di partenza, avremo la possibilità di trovare quanti più materiali utili a costruire cose. Ma allo stesso tempo incontreremo nemici più pericolosi.

Dovremo quindi costruire delle roccheforti e avamposti vichinghi per poter avere dei luoghi sicuri dove rifugiarci. Finita l’esplorazione di terra, ovviamente, come ogni buon vichingo che si rispetti, dovremo costruirci la nostra nave vichinga per solcare i mari e gli oceani alla conquista di terre lontane.

Valheim – Aspetto Tecnico

Dal punto di vista tecnico Valheim è assolutamente un titolo solido. Questo lo si può vedere in particolare nelle fasi di combattimento con un sistema basato su schivate, parate e colpi. Ognuno di questo è diverso a seconda dell’arma che andremo ad usare nello scontro. Potremo realizzare un’ampia gamma di armi e armature sempre più potenti. Inoltre potremo plasmare il territorio con un solido sistema di costruzione di edifici. Dalla più semplice capanna all’imponente castello.

Il tutto senza mai dimenticare le nostre necessità basiche come quelle di cacciare per nutrirci, controllare il nostro livello di salute ecc. Dovremo anche sconfiggere dei boss sempre più potenti per conquistare dei trofei più prestigiosi e ambiti. Non da ultimo, avremo anche la possibilità di giocare in cooperativo con altri utenti da tutto il mondo. Questo aggiunge al gioco una longevità quasi infinita che espande le possibilità a nostra disposizione.

Senza dubbio dal punto di vista tecnico si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Infatti sono evidenti i limiti tecnici del gioco soprattutto perché in relazione ad uno studio abbastanza giovane e dai mezzi limitati. Ma nelle premesse ci sono tutti i presupposti per un radioso futuro in questo campo.

Valheim – Grafica

Dal punto di vista grafico Valheim non si può fregiare dei più alti standard grafici. Ha comunque un piacevole aspetto dallo stile omogeneo. Le ambientazioni hanno una vaga ispirazione di Elder Scrolls V: Skyrim, con vallate di muschi e licheni, foreste intricate di aghifoglie e vette innevate. I personaggi non hanno una particolare modellazione poligonale avanzata. Non avremo su schermo molte texture ma nel complesso l’aspetto sarà sempre molto più che dignitoso.

Sebbene Valheim abbia sostanzialmente una grafica datata, i personaggi e tutte le ambientazioni hanno avuto uno studio e una pianificazione molto dettagliata. Questo concorre a rendere l’atmosfera norrena convincente e coinvolgente. Il colpo d’occhio e la soddisfazione che avremo vedendo i nostri possedimenti espandersi sempre di più sarà impagabile. Con le nostre fortezze di cui potremo decidere la forma, l’aspetto e l’estensione. Potremo ovviamente anche scegliere i nostri indumenti e armature, studiate a fondo dal team di sviluppo per dar maggior credibilità al tutto.

Valheim – Conclusioni

In conclusione, Valheim è sicuramente un titolo imperdibile. Il successo riscosso sin dai primi giorni dalla sua uscita testimonia questo. Probabilmente uno dei titoli che meglio rappresentano il concetto stesso di sandbox. Se abbiamo sempre sognato di vivere nel periodo vichingo e medievale, questo gioco è ciò che fa per voi. Le infinite possibilità che ci mette a disposizione Valheim ci daranno la possibilità di trascorrere moltissime ore di gioco.

Se riusciamo a guardare oltre la grafica un po’ datata e qualche bug qui e lì, saremo sicuramente catturati dal gioco e dalle sue meccaniche. Non è sicuramente un titolo adatto a coloro che prediligono giochi con una trama ricca ed intricata o con le qualità grafica di altissimo livello. Ma vista la sua semplicità, può essere giocato da chiunque e in breve tempo, garantendo coinvolgimento e molto divertimento.

