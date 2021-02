Little Nightmares 2 è un videogioco platform, rompicapo e survival horror sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da Bandai Namco Entertainment per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC dal 11 febbraio 2021. Il titolo è in lingua inglese ma completamente sottotitolato in italiano.

Little Nightmares 2 – Trama

Little Nightmares 2 è una sorta di prequel del primo capitolo della serie. Qui il protagonista è Mono, un bambino con un sacchetto di carta in testa da cui vede attraverso due buchi per gli occhi e cammina scalzo.

Con lui ci ritroveremo intrappolati in un mondo di incubo che è stato causato dalla distorsione dalla trasmissione della Signal Tower. All’inizio della nostra avventura incontreremo Six, la protagonista del primo capitolo. Collaborando con lei dovremo scoprire quali segreti si celano all’interno della Signal Tower. Al fine di poter ripristinare la normalità.

Little Nightmares 2 – Gameplay

Dal punto di vista del gameplay, Little Nightmare 2 vede degli importanti passi in avanti rispetto al titolo precedente. Chi lo ha giocato sa bene che non si tratta di un platform classico. Ci sono ben pochi nemici da colpire.

Ricorda come meccaniche un po’ la serie Oddworld in 3D. Dovremo quindi superare la maggior parte delle situazioni pericolose evitando il più possibile di entrare in contatto, anche visivo, con i nemici. In questo sarà molto interessante sfruttare la meccanica cooperativa introdotta in questo titolo.

La collaborazione tra Mono e Six ci consentirà in diversi livelli diversi di agire insieme per riuscire a sfuggire dai nemici e da situazioni pericolose. L’intelligenza artificiale che controlla il personaggio di Six è stato realizzato con grande cura. Non sarà mai di intralcio ma capirà subito cosa dovrà fare quando sarà necessario, senza intoppi nello svolgimento dell’avventura.

Little Nightmares 2 – Atmosfera

Uno degli aspetti migliori di Little Nightmares 2 è sicuramente l’atmosfera del gioco. Questa, che abbiamo riassunto dalla grafica e sonoro si manifesta in maniera angosciosa e tetra durante tutta la durata della nostra avventura. Non c’è mai un momento di respiro. Proprio come succede nei peggiori incubi.

La grafica, realizzata con tonalità prettamente fredde rende l’ambiente tetro e angoscioso. Anche i punti luce, realizzati con delle dinamiche impeccabili, sono le uniche punte di colorazione vagamente calde. Infatti, la luce e l’ombra sono due elementi centrali per questo titolo.

Dal punto di vista della realizzazione, gli ambienti sono spettacolari nel loro essere macabri. Curati in ogni minimo particolare. L’Unreal Engine 4 ha garantito una modellazione poligonale di altissimo livello. Sia i protagonisti che i nemici, sono realizzati con gran cura e nei minimi dettagli. Ma anche le ambientazioni hanno una realizzazione ben dettagliata e ricca che ci farà esplorare dei luoghi sempre pieni di oggetti con cui interagire.

A completare degnamente l’atmosfera di gioco vi è ovviamente la colonna sonora. Questa è realizzata con una complessità che è comprensibile solo ascoltandola.

Realizzata con un tappeto sonoro che non lascia mai in totale silenzio ma riempie a livello ansiogeno ogni ambiente. A cesellare in maniera perfetta questa sensazione, degli effetti sonori perfettamente incastonati che rendono vivo ogni elemento che ci circonda e contribuisce a rendercelo potenzialmente ostile.

Little Nightmares 2 – Longevità

Nota dolente di questo titolo è ahimè la sua durata. Sebbene sia più lungo del primo capitolo, Little Nightmares 2 ha una durata di circa 10 ore. Non moltissimo effettivamente. Sebbene bisogna tener conto, che essendo un platform, non è in fondo così breve nel panorama del genere in cui appartiene.

Little Nightmares 2 – Conclusioni

Per concludere, provato su PC, Little Nightmares 2 è davvero un bel titolo per gli amanti dei platform in stile rompicapo. Trova la sublimazione del suo essere nello stile macabro e ansiogeno che pervade l’intera avventura del gioco. Alcuni livelli in particolare lasceranno facilmente il segno nel nostro immaginario. Sembrerà di vivere una storia da incubo in tutti i sensi. In cui spesso ci troveremo disorientati, ma non a causa del gioco, bensì per la sua atmosfera travolgente e allucinata.

In definitiva è Little Nightmares 2 è un platform soft horror che cattura sin da subito con la atmosfera onirica, realizzata magnificamente con una grafica di altissimo livello e una colonna sonora ansiogena e opprimente. Il tutto condito da un gameplay dinamico e messo a punto sulla base già solida del titolo precedente.

