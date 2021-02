5 Eizouken ni wa te wo dasu na

Partiamo subito dal presupposto che Eizouken non è un anime facile. Basare una serie breve sulla realizzazione di una serie animata ha mille difficoltà. Se pensiamo che non ci sono tanti anime che trattano lo stesso tema forse un motivo ci sarà. Non sarebbe nemmeno corretto dire che Eizouken è leggero e privo di tecnicismi, tutt’altro.

Ciò che affascina e cattura è il modo in cui è realizzato. L’essere anime e la trama di voler realizzare un anime si mischiano insieme in un mix assolutamente ben riuscito. La vera chiave di volte della serie sono le sue animazioni, particolari, assurde, realistiche, colorate, monocromatiche e molto altro ancora. Uno spettacolo per gli occhi.