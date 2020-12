One Piece 955 è uno di quegli episodi che ti ricordano perché ti ostini ancora a seguire l’infinita opera di Eiichiro Oda, anche dopo 20 anni. Certamente non è la puntata migliore di sempre, ma il suo mix di informazioni utili e vicende inaspettate lo rende piacevolissimo da guardare, oltre che utile e interessante proprio per via delle diverse informazioni che racchiude. Ma state tranquilli: come sempre, non ci saranno spoiler in questa recensione.

One Piece 955: gloria agli spadaccini!

Due degli spadaccini più abili di One Piece sono stati i protagonisti di alcune sezioni davvero molto interessanti di One Piece 955!

Già nella puntata precedente abbiamo avuto un assaggio di quello che certamente sarà il ruolo di Zoro nella battaglia finale contro Kaido: infatti, Hiyori ha proposto all’ex cacciatore di taglie di restituire al Paese di Wano la preziosa Shusui, considerata un tesoro nazionale, e per convincerlo gli ha proposto in cambio la leggendaria Enma, l’unica arma al mondo che sia riuscita a infliggere a Kaido la sua sola ferita.

Di certo è un’offerta allettante, e in questo episodio scoprirete anche qualcosa in più riguardo questa spada e la sua storia.

Intanto, altrove, vediamo nuovamente come se la passa Law. Avevamo lasciato il Capitano dei Pirati Heart in balia di Hawkins, al quale si era consegnato spontaneamente in cambio della vita e della libertà dei suoi compagni (anche se al Mago aveva posto la situazione in modo “leggermente” diverso!).

Hawkins rivelerà a Law alcuni dettagli davvero interessanti che riguardano il reclutamento suo e di Drake da parte di Kaido; ma in qualche modo sembrano collegati a questo anche Kidd e Killer, che erano stati in seguito catturati da Kaido: per quale ragione alcuni Pirati della Generazione Peggiore si sono alleati con Kaido? Perché Kidd ha finito per scontrarsi con l’Imperatore? E qual è il coinvolgimento in tutta questa faccenda di un altri Pirata della Generazione Peggiore che non vedevamo da un bel po’ di tempo?

A queste domande risponde in maniera esaustiva One Piece 955, mostrandoci anche, nel carcere dove si trova Law, una figura misteriosa: chi è? Cosa ci fa lì? E qual è il suo scopo?

One Piece 955: odi et amo

Non appena Kaido si è trovato di fronte a Big Mom, i due Imperatori hanno iniziato a scontrarsi, e già il fatto che non abbiano disintegrato l’isola di Onigashima è una fortuna!

Tuttavia, i due hanno iniziato a bere, ed essendo due mostri giganteschi la quantità di alcol che riescono a mandare giù è semplicemente disumana. Complice probabilmente la ciucca in corso, in One Piece 955 questi due bizzarri personaggi sono passati dal cercare di ammazzarsi a vicenda e essere ora ottimi compagni di bevute. E non solo! Entrambi faranno un annuncio inaspettato che farà letteralmente schizzare gli occhi di Queen fuori dalle orbite!

Intanto, il simbolo che rappresenta il messaggio in codice per la battaglia finale ha subito un piccolo cambiamento, seguendo le indicazioni del compianto Tonoyasu, e i Numbers di Kaido fanno il loro ingresso trionfale, chiudendo in bellezza One Piece 955: l’armata di Kaido si è radunata.

Anticipazioni

Mentre Zoro si allena a usare Enma, Luffy cerca di padroneggiare il Ryuo e gli alleati iniziano a radunarsi per la grande battaglia finale contro Kaido, nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo La battaglia decisiva si avvicina! I Cappello di Paglia si preparano a combattere. Kaizoku ou ni ore wa naru!

Vi ricordo infine che da qualche tempo a questa parte tutti gli episodi della serie di animazione completa di One Piece è disponibile per la visione GRATUITA su Crunchyroll anche qui da noi in Italia, e potrete godervi ogni singolo episodio senza avere nemmeno la necessità di iscrivervi al celebre servizio di streaming.

Tuttavia, è comunque necessaria una precisazione: per quanto riguarda le ultime due puntate di One Piece trasmesse ogni domenica in simulcast con il Giappone, queste saranno sempre disponibili per la visione su Crunchyroll unicamente se si dispone di un abbonamento al servizio.

