Spesso, e chi segue l’anime di One Piece da tempo come me lo sa già, non bisogna fidarsi dei titoli degli episodi per quanto riguarda l’argomento principale delle puntate: nel caso di One Piece 954, un titolo come Il suo nome è Enma! La grande spada di Oden! fa inevitabilmente pensare che la puntata sarà incentrata su questa katana, ma non è affatto così.

Tuttavia, One Piece 954 è di valore per l’intensa carica emotiva trasmessa, e anche perché ci fa capire come mai Kawamatsu fosse certo di disporre di tutte le armi necessarie per fronteggiare il nemico.

One Piece 954: C’è profanatore di tombe e profanatore di tombe

Come dirà anche Kin’emon in One Piece 954, il problema principale, ora che Luffy ha radunato più alleati del previsto, è armarli: a cosa serve un esercito disarmato, per quanto nutrito? Kawamatsu però sa dove trovare le armi necessarie alla guerra contro Orochi e Kaido: un cimitero.

A Ringo, tutti i residenti ricevevano una katana alla nascita che li avrebbe accompagnati per tutta la vita e anche dopo la sua fine, poiché le armi venivano per usanza piantate nel terreno al di sopra della sepoltura dei loro legittimi proprietari. Per questo, il cimitero di Ringo è da tempo oggetto dei tentativi di predazione più disparati: come resistere alla tentazione di mettere le proprie mani su quella distesa di preziose katana?

Per questo qualcuno era a guardia di quel cimitero, qualcuno che, un giorno, si è trovato a doverlo proteggere da colui che fino a qualche tempo prima lo aiutava a tenere quelle katana al sicuro: perché Kawamatsu ora vuole impossessarsi di quelle stesse armi che per così tanto tempo si era prodigato a proteggere?

In One Piece 954, il kappa lotta con se stesso: una parte di lui sa che profanare delle sepolture di guerrieri è un atto disonorevole, ma un’altra parte di lui sa anche che senza quelle armi sconfiggere una volta per tutte Orochi e Kaido sarà impossibile. Questa lotta interiore costituisce il vero fulcro di una puntata molto densa di pathos che ci mostra anche la vera forza del legame dell’amicizia.

One Piece 954: la spada leggendaria

Naturalmente, la spada Enma viene menzionata nella puntata, e da Hiyori. La ragazza ne parla a Zoro, il quale, da abile spadaccino quale è, non può non essere interessato a mettere le proprie mani sull’unica arma al mondo che sia stata in grado di infliggere a Kaido la sua unica ferita.

In One Piece 954 non viene detto molto riguardo questa spada, ma di certo potrebbe rivelarsi molto utile, se non indispensabile, nella guerra contro Kaido, e il fatto che l’unica katana che sia mai riuscita a ferire Kaido venga proposta proprio a Zoro lascia intendere che il suo ruolo nella guerra sarà di vitale importanza.

Ma se davvero Zoro vuole impossessarsi di Enma, dovrà fare un sacrificio: cosa deciderà di fare alla fine il nostro Zoro?

