La serie Netflix basata sul manga One Piece di Eiichiro Oda è in fase di sviluppo, come sappiamo, e le riprese si svolgeranno a Città del Capo in Sud Africa dove in attesa del primo ciak si sta lavorando alla costruzione delle ambientazioni.

Variety riporta ora che la serie verrà girata presso gli studi di Moonlighting Films, dove sono stati filmati titoli di successo come Avengers: Age of Ultron, Mad Max: Fury Road o The Crown.

Non si ha ancora una data di inizio per le riprese, ma l’allentamento delle misure restrittive anti Covid e la riapertura dello studio lo scorso Ottobre fanno ben sperare i fan della serie che presto si potrà iniziare a girare.

One Piece, i dettagli sulla serie Netflix

La serie live action basata sul manga di Eiichiro Oda è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf).

Steven Maeda è lo showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) è lo sceneggiatore, Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e il maestro Oda sono i produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è uno dei progetti che festeggiano i 20 anni di One Piece.

Adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Dawn e si comporrà di 10 episodi.

Come già detto non si conoscono gli attori, ma si parla di nomi importanti.

Ricordiamo che Edizioni Star Comics pubblica il manga del maestro Oda in Italia, mentre Crunchyroll diffonde gli episodi in contemporanea con il Giappone:

Monkey D. Rufy vuole diventare il Re dei Pirati, e non si lascerà fermare da niente e da nessuno! La rotta è segnata, le acque insidiose della Rotta Maggiore lo aspettano, e lui non si fermerà finché non avrà trovato il più grande tesoro al mondo, il leggendario One Piece!

Acquista il primo volume del romanzo su Ace