Impareggiabili in termini di qualità e coerenza, i film di Toy Story della Pixar potrebbero essere la migliore serie di tutti i tempi. Ecco tutti e quattro i film classificati.

Probabilmente non c’è nessuna dimostrazione che un film di Toy Story sia migliore degli altri: tutti sono family-friendly, ma allo stesso tempo delle montagne russe a livello emotivo. I film Pixar diventano, così, il gold standard non solo per i film di animazione, ma per i filmmaking in generale.

In un quarto di decennio, la serie non ha minacciato un calo di immaginazione o di ambizione narrativa sin dal suo inizio nel 1995. In onore del 25° anniversario dell’originale Toy Story, ecco ogni voce della serie iconica in classifica.