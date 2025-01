Vigilante: My Hero Academia: il nuovo trailer svela le novità dell’anime

My Hero Academia farà un grande ritorno questa primavera con una nuovissima serie anime prequel, e i fan possono scoprire cosa aspettarsi grazie a un nuovo trailer di Vigilante: My Hero Academia. Il manga di Kohei Horikoshi potrebbe essere giunto al termine l’anno scorso, ma non per la serie animata. Sebbene la serie anime principale si stia preparando a giungere alla sua conclusione più avanti in autunno, My Hero Academia: Vigilante inaugurerà un’era molto diversa per il franchise prima che l’anime faccia il suo debutto questa primavera.

Vigilante è attualmente programmato per debuttare questo aprile come parte del programma anime primaverile del 2025, e adatterà il prequel ufficiale alla serie principale di My Hero Academia. Questa serie è ambientata anni prima degli eventi di My Hero Academia e segue alcuni personaggi che entrano nel business degli eroi con mezzi più illegali poiché l’associazione degli eroi deve ancora espandersi nella loro piccola città. E’ possibile dare un’occhiata al trailer più recente di Vigilante in cima al presente articolo.

Scritto originariamente da Hideyuki Furuhashi con illustrazioni di Betten Court, Vigilante è un manga spin-off ufficiale che si svolge circa cinque anni prima degli eventi della serie originale. Inizia con un nuovo eroe principale, Koichi Haimawari, che decide di diventare un eroe di strada locale aiutando il suo quartiere nel tempo libero. Ispirato dal suo eroe preferito All Might, come Izuku Midoriya, Koichi si ritrova presto coinvolto in un mondo molto più pericoloso, diventando un eroe vigilante a tutti gli effetti non autorizzato dal resto del mondo degli eroi.

È un tipo di mondo molto diverso da quello visto in My Hero Academia, ed è una visione necessaria per i fan di quella serie principale. Non solo Koichi incontra alcuni degli eroi della serie principale in un momento diverso della loro carriera, ma alcuni dei personaggi che incontra finiscono anche per dare corpo ad alcune delle rivelazioni e dei momenti che vediamo anche nella serie principale.

Vigilante farà il suo debutto sul piccolo schermo questo aprile come parte del programma anime della primavera 2025, ma deve ancora confermare una data di uscita ufficiale. Il nuovo anime sarà diretto da Kenichi Suzuki dal nuovo studio di animazione Bones Film di Studio Bones. Yosuke Kuroda torna dall’anime di My Hero Academia per occuparsi delle sceneggiature, Takahiko Yoshida supervisiona i character design e Yuki Hayashi comporrà la musica insieme a Shogo Yamashiro e Yuki Furuhashi.

Questo nuovo anime deve ancora rivelare per quanto tempo rimarrà in circolazione, ma c’è un sacco di materiale da adattare. Il manga di Vigilante è ufficialmente giunto al termine, quindi c’è sicuramente una solida tabella di marcia da seguire per i prossimi anni.

Fonte – Comicbook