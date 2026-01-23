Un milione di Babbi Natale | Recensione

Tutti si sono chiesti, chi prima o chi poi, come fa Babbo Natale a consegnare i doni a tutti i bambini. In effetti i bambini nel mondo sono davvero tantissimi. E i regali che chiedono sono ancora di più. Come fa un ometto, panciuto e vecchiarello, oltretutto, a portare in una sola notte tutti i doni a tutti i bambini? Questo è davvero un grande mistero. A districare questo nebuloso e curioso mistero, ci pensa il libro di cui vi andremo a parlare oggi. Un milione di Babbi Natale è un albo scritto da Hiroko Motai, illustrato da Marika Maijala, tradotto da Giulia Genovesi e pubblicato da Terre di Mezzo nel novembre 2025.

La storia narrata in questo libro parla per l’appunto di come faccia Babbo Natale a consegnare tutti i regali in una notte sola. Il racconto parte dalle origini, quando Babbo Natale era uno solo e il suo compito era piuttisto facile in quanto i bambini erano pochi. Ma anno dopo anno i pargoli diventavano sempre di più, e Babbo Natale non riesce più da solo a soddisfare tutte le richieste in tempo. Così, grazie a una magia, Babbo Natale riesce a sdoppiarsi. In questo modo in due riescono ad essere anche il doppio più veloci e a metterci la metà del tempo.

Ma i problemi non finiscono di certo qui. Le persone aumentano ancora! Hanno bisogno quindi di quadruplicarsi. Ma ogni volta che i nuovi Babbi Natale si sdoppiano, rimpiccioliscono della metà. E così continuano e continuano, ancora e ancora fino ad arrivare a un milione. Ma ora sono piccolissimi. Così piccoli che non riescono neanche a spostare un pacchetto. A questo punto cosa fare? Beh, così piccoli possono fare solo una cosa. Infilarsi nelle orecchie degli adulti e sussurrare: “Fate un regalo a ogni bambino!”. E gli adulti, non si sa poi per quale motivo, hanno iniziato ad obbedire.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questa che ci siamo trovati a recensire è una nuova edizione di grande formato, di un albo illustrato che è diventato ormai quasi un classico. Ovviamente la grandezza maggiore garantisce anche una lettura più semplice e gradevole. Una lettura adatta a bambini di ogni età per entrare ancor meglio nella la magia natalizia.

Il testo di Hiroko Motai, tradotto da Giulia Genovesi, è molto musicale, nella sua ripetizione delle situazioni e avvicendamenti. Un testo asciutto, brioso e molto scorrevole in cui non c’è spazio per la descrizione e arricchimenti superflui. Questo non fa svanire affatto la magia e l’incanto, anzi, come una canzone di Natale, prende un ritmo che incanta e si segue con grande facilità.

Ovviamente, a rendere ancor più coinvolgente la storia, ci sono le giocose illustrazioni di Marika Maijala. Uno stile pastelloso, stilizzato e naif che arricchisce la narrazione di un’atmosfera ancor più coinvolgente e divertente. Le ambientazioni sono ovviamente invernali, con il bianco che domina la scena. Tutti i personaggi, i piccoli babbi natale in particolare, ma anche tutti gli altri, sono deliziosamente caratterizzati nelle loro forme semplici e stilore. In ogni tavola si respira sempre un grande senso di allegria e delicatezza.

Questo albo illustrato di Terre di Mezzo è un vero e proprio classico natalizio. Un libro divertente, spensierato e che racchiude perfettamente quello che è lo spirito del Natale. Come sempre ci ha abituato questa casa editrice, la confezione del libro è realizzata con estrema cura. La qualità di stampa è eccellente e risalta in maniera ottimale il colore pastoso e pasticciato delle illustrazioni.

Conclusione – Un milione di Babbi Natale

Un milione di Babbi Natale è un albo illustrato giocoso e coinvolgente, perfettamente adatto per il Natale. Un libro divertente e leggero, che regala una lettura in cui il testo e l’illustrazione creano un mondo buffo e iperbolico in cui immergersi e farsi affascinare. Una storia dal gusto classico che trova la risposta all’annosa domanda su come faccia Babbo Natale e consegnare da solo tutti i regali a tutti i bambini. Una versione molto fantasiosa ma con un fondo di verità che fa felici grandi e piccoli.

In conclusione, Un milione di Babbi Natale è indubbiamente uno di quei libri da regalare e leggere a Natale. Ma non si limita soltanto a questo. Perché il divertimento supera i confini della festività e trova spazio durante tutto l’anno. Una lettura divertente e giocosa, consigliata a tutte le età e per ogni periodo dell’anno, senza lasciarsi troppo influenzare dalla tematica del libro.