Recensioni Fumetti

Un milione di Babbi Natale | Recensione

Alfredo Paniconi 23/01/2026

article-post
  • Testi: Hiroko Motai
  • Illustrazioni: Marika Maijala
  • Traduzione: Giulia Genovesi
  • Casa Editrice: Terre di Mezzo
  • Genere: Natalizio
  • Fascia di età: dai 3 anni
  • Pagine: 40 pp.
  • Formato: 21x30cm, Cartonato
  • Uscita: Novembre 2025
  • Prezzo: 16€

Tutti si sono chiesti, chi prima o chi poi, come fa Babbo Natale a consegnare i doni a tutti i bambini. In effetti i bambini nel mondo sono davvero tantissimi. E i regali che chiedono sono ancora di più. Come fa un ometto, panciuto e vecchiarello, oltretutto, a portare in una sola notte tutti i doni a tutti i bambini? Questo è davvero un grande mistero. A districare questo nebuloso e curioso mistero, ci pensa il libro di cui vi andremo a parlare oggi. Un milione di Babbi Natale è un albo scritto da Hiroko Motai, illustrato da Marika Maijala, tradotto da Giulia Genovesi e pubblicato da Terre di Mezzo nel novembre 2025.

La storia narrata in questo libro parla per l’appunto di come faccia Babbo Natale a consegnare tutti i regali in una notte sola. Il racconto parte dalle origini, quando Babbo Natale era uno solo e il suo compito era piuttisto facile in quanto i bambini erano pochi. Ma anno dopo anno i pargoli diventavano sempre di più, e Babbo Natale non riesce più da solo a soddisfare tutte le richieste in tempo. Così, grazie a una magia, Babbo Natale riesce a sdoppiarsi. In questo modo in due riescono ad essere anche il doppio più veloci e a metterci la metà del tempo.

Ma i problemi non finiscono di certo qui. Le persone aumentano ancora! Hanno bisogno quindi di quadruplicarsi. Ma ogni volta che i nuovi Babbi Natale si sdoppiano, rimpiccioliscono della metà. E così continuano e continuano, ancora e ancora fino ad arrivare a un milione. Ma ora sono piccolissimi. Così piccoli che non riescono neanche a spostare un pacchetto. A questo punto cosa fare? Beh, così piccoli possono fare solo una cosa. Infilarsi nelle orecchie degli adulti e sussurrare: “Fate un regalo a ogni bambino!”. E gli adulti, non si sa poi per quale motivo, hanno iniziato ad obbedire.

Un milione di babbi natale 1

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questa che ci siamo trovati a recensire è una nuova edizione di grande formato, di un albo illustrato che è diventato ormai quasi un classico. Ovviamente la grandezza maggiore garantisce anche una lettura più semplice e gradevole. Una lettura adatta a bambini di ogni età per entrare ancor meglio nella la magia natalizia.

Il testo di Hiroko Motai, tradotto da Giulia Genovesi, è molto musicale, nella sua ripetizione delle situazioni e avvicendamenti. Un testo asciutto, brioso e molto scorrevole in cui non c’è spazio per la descrizione e arricchimenti superflui. Questo non fa svanire affatto la magia e l’incanto, anzi, come una canzone di Natale, prende un ritmo che incanta e si segue con grande facilità.

Ovviamente, a rendere ancor più coinvolgente la storia, ci sono le giocose illustrazioni di Marika Maijala. Uno stile pastelloso, stilizzato e naif che arricchisce la narrazione di un’atmosfera ancor più coinvolgente e divertente. Le ambientazioni sono ovviamente invernali, con il bianco che domina la scena. Tutti i personaggi, i piccoli babbi natale in particolare, ma anche tutti gli altri, sono deliziosamente caratterizzati nelle loro forme semplici e stilore. In ogni tavola si respira sempre un grande senso di allegria e delicatezza.

Questo albo illustrato di Terre di Mezzo è un vero e proprio classico natalizio. Un libro divertente, spensierato e che racchiude perfettamente quello che è lo spirito del Natale. Come sempre ci ha abituato questa casa editrice, la confezione del libro è realizzata con estrema cura. La qualità di stampa è eccellente e risalta in maniera ottimale il colore pastoso e pasticciato delle illustrazioni.

Un milione di babbi natale 2

Conclusione – Un milione di Babbi Natale

Un milione di Babbi Natale è un albo illustrato giocoso e coinvolgente, perfettamente adatto per il Natale. Un libro divertente e leggero, che regala una lettura in cui il testo e l’illustrazione creano un mondo buffo e iperbolico in cui immergersi e farsi affascinare. Una storia dal gusto classico che trova la risposta all’annosa domanda su come faccia Babbo Natale e consegnare da solo tutti i regali a tutti i bambini. Una versione molto fantasiosa ma con un fondo di verità che fa felici grandi e piccoli.

In conclusione, Un milione di Babbi Natale è indubbiamente uno di quei libri da regalare e leggere a Natale. Ma non si limita soltanto a questo. Perché il divertimento supera i confini della festività e trova spazio durante tutto l’anno. Una lettura divertente e giocosa, consigliata a tutte le età e per ogni periodo dell’anno, senza lasciarsi troppo influenzare dalla tematica del libro.

In breve

Testi

8

Illustrazioni

8

Cura Editoriale

9

Sommario

Per chi si è chiesto come fa Babbo Natale a consegnare tutti i doni

Punteggio Totale

8.3

stars

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    Il Natale del signor Alce | Recensione

    Il Natale è per tutti un momento speciale. Sia per chi lo festeggia, ma anche per chi non lo festeggia. Ha infatti un’atmosfera unica che nessun altro periodo dell’anno ha. Riesce a intenerire, a far tornar bambini e anche ad avvicinare le persone tra loro. In Il Natale del signor Alce si parla proprio del […]

    Alfredo Paniconi-Recensioni Fumetti

  • preview

    Canto d’inverno | Recensione

    L’inverno è ormai quasi arrivato e, insieme con lui, anche il Natale è alle porte. Ma l’aria che si respira è già decisamente invernale e l’atmosfera è quella propriamente natalizia. Le strade si riempiono di luci, le vetrine di oggetti per i regali. Insomma, ogni angolo delle nostre città si stanno trasformando. Invece nel bosco, […]

    Alfredo Paniconi-Recensioni Fumetti

  • preview

    Che splendida giornata! | Recensione

    L’ottimismo è il profumo della vita, diceva un vecchio saggio. E in effetti, se si guarda alle cose con un’ottica positiva, tutto ci sembrerà migliore, anche se in effetti magari non lo è.  Si tratta semplicemente del punto di vista che cambia tutto. Sembra facile, ma in realtà non è proprio così. Il libro di […]

    Alfredo Paniconi-Recensioni Fumetti