The Summer Hikaru Died: Netflix svela nuovi dettagli sulla serie anime horror

The Summer Hikaru Died punterà a dare una scossa al genere horror quando la serie anime uscirà su Netflix quest’anno. Per promuovere la stagione di debutto dell’adattamento anime, è stato rilasciato un nuovissimo poster che ha rilasciato novità e dettagli sulla serie. The Summer Hikaru Died è basato sull’omonimo manga di Mokumokuren, serializzato da agosto 2021 su Young Ace Up di Kadokawa Shoten.

L’adattamento anime horror debutterà su Netflix quest’estate, e al momento non è ancora nota una data di uscita ufficiale. CygamesPictures si occuperà dell’animazione, e alla regia ci sarà Ryohei Takeshita.

In vista della stagione di debutto dell’anime horror, è stato rilasciato un nuovo poster raffigurante i due personaggi principali, Yoshiki e “Hikaru”, a un carnevale. La coppia indossa camicie arlecchino bianche e nere e tiene in mano maschere kitsune. Chi ha letto il manga riconoscerà immediatamente il senso di gioia e meraviglia sul volto di “Hikaru”, mentre Yoshiki sembra tipicamente terrorizzato e turbato.

Il poster celebra il fatto che The Summer Hikaru Died avrà uno stand speciale durante l’evento AnimeJapan 2025. Lo stand speciale fa parte dello stand più ampio di Kadokawa, intitolato “Kadokawa Anime Carnival”. L’AnimeJapan 2025 si terrà fino al 22 e 23 marzo a Tokyo e insieme al panel, sarà possibile acquistare il merchandising esclusivo allo stand.

The Summer Hikaru Died fonde sapientemente elementi horror con momenti di slice of life, per raccontare una storia unica e inquietante. Il manga racconta le vicende di Yorichi, che sospetta che il suo migliore amico, Hikaru, sia stato sostituito da una creatura malvagia dopo essere tornato dalle vacanze estive. Ma, invece di mantenere il mistero, “Hikaru” dice apertamente a Yorichi che il suo vecchio amico è morto. Yorichi quindi lotta con le sue nuove emozioni per “Hikaru”, che potrebbe essere un pericolo per lui, la sua famiglia e i suoi amici.

Per coloro che vogliono leggere tutti i capitoli del manga prima del debutto dell’anime, questo è il momento perfetto. The Summer Hikaru Died è in corso da soli quattro anni, il che significa che al momento non ci sono molti capitoli da recuperare, tutti raccolti in 29 volumi.

Fonte – Comicbook