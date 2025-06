Superman: Su, nel Cielo di Tom King e Andy Kubert – Recensione

Tom King è uno dei più quotati scrittori di comics del momento, che in Dc ha rilanciato personaggi come Batman, Wonder Woman, Supergirl, Mister Miracle e Dick Grayson/Nightwing, con serie o miniserie che spesso alternavano azione e introspezione.

King infatti ha sempre dato molta rilevanza all’aspetto emotivo ed emozionale, anche di personaggi iconici come i supereroi Dc, rendendoli più umani e complessi, coi loro problemi personali e le loro zone d’ombra. A tal proposito, è doveroso citare la sua miniserie Eroi in Crisi, che si potrebbe definire una vera e propria seduta psicologica per supereroi…

Al suo “trattamento” non è scampato nemmeno il supereroe per eccellenza, Superman, che nei dodici capitoli di Superman: Su, nel Cielo dovrà affrontare varie sfide che lo proveranno duramente, ma allo stesso tempo metteranno in risalto i suoi valori, il suo carattere e la sua essenza più profonda.

Tutto inizia con il misterioso rapimento di una bambina, tra l’altro grande fan dell’Azzurrone, prelevata nello spazio da un raggio zeta, lasciando morte e distruzione nella casa famiglia in cui alloggiava. Batman viene a sapere dell’accaduto e chiama subito Superman, sapendo che solo lui può affrontare questa ricerca attraverso i luoghi più remoti dello spazio.

Il problema è che per fare ciò l’Ultimo Figlio di Krypton dovrà abbandonare temporaneamente la Terra, e di conseguenza i suoi cari, lasciandoli esposti a tutte le possibili minacce che regolarmente incombono su Metropolis, e nel mondo in generale… Ma come potrebbe abbandonare una povera bambina in pericolo, senza poi essere sopraffatto dai rimorsi e dai sensi di colpa ?!

Del resto, per Superman nessuna vita vale più di un’altra, e anche in questo caso dimostrerà che sarà disposto a tutto pur di salvare questa giovane orfana.

Partendo da questo incipit, l’autore crea delle mini-storie, tutte legate da un filo comune, ma leggibili anche singolarmente, senza necessità di grosse conoscenze pregresse, sia sul personaggio che sull’universo Dc in generale. Lo scopo di queste prove che l’eroe dovrà affrontare per raggiungere il suo obiettivo (trovare la bambina scomparsa e salvarla), è quello di mettere in risalto diverse caratteristiche del protagonista, che da sempre lo contraddistinguono.

Nonostante le sfide sembrino impossibili da superare, la fiducia e la tenacia incrollabili dell’Azzurrone gli permetteranno sempre di andare avanti e non arrendersi mai. La grande esse che ha sul petto significa anche speranza, e quella non smetterà mai di abbandonarlo, né di infonderla nell’animo degli altri. Superman infatti non è solo un eroe, ma anche un simbolo, che sin dalla sua nascita, nel lontano 1938, incarna a pieno i valori di verità, giustizia e del Sogno americano.

King tiene a sottolineare quanto siano importanti questi valori che il personaggio rappresenta, e approfitta di lui per ringraziare anche chi davvero mette in gioco la sua vita per difendere gli altri, attraverso l’incontro del kryptoniano con il mitico Sergente Rock, eroe della Seconda Guerra Mondiale creato da Joe Kubert insieme a Robert Kanigher, per esaltare il coraggio e il patriottismo dei soldati americani.

Ma non mancheranno nemmeno omaggi al glorioso passato dell’universo Dc, come l’ennesima sfida di velocità tra Superman e Flash (stavolta per beneficenza), o la scissione (fisica e mentale) tra Clark Kent e Superman, che dimostrerà ancora una volta quanto l’uno dipenda dall’altro, e viceversa, in quanto il supereroe di Krypton non sarebbe tale senza i suoi poteri alieni, ma lo stesso vale per la sua profonda umanità, che da sempre lo guida nelle sue azioni e gli infonde forza e coraggio, ma anche empatia verso il prossimo.

Come è stato affermato più volte, infatti, il suo grande senso civico e morale lo rendono probabilmente più umano di molti terrestri, nonostante provenga da un altro pianeta. Le peripezie affrontate per salvare questa giovane orfana sono solo l’ultimo esempio di quanta tenacia e abnegazione caratterizzi questo eroe, pur di venire in soccorso di qualcuno, anche la vita apparentemente più insignificante, senza distinzioni di sorta.

Superman: Su, nel Cielo è quindi un vero e proprio manifesto, che rappresenta a pieno il personaggio e le sue tante sfaccettature, nel modo più classico e genuino, per di più supportato dalle potenti tavole di Andy Kubert, un vero big della matita, che riesce a esprimere perfettamente tutta la possenza, ma anche la profonda umanità dell’Azzurrone.

Un personaggio così iconico, nelle mani di un artista di tale livello, è una gioia per gli occhi, specie quando lo si vede affiancato da altri volti noti come Batman, Flash o Wonder Woman, ma anche di fronte a minacce come Darkseid, Doomsday o Mongul, a cui Kubert riesce a dare forma, spessore e dinamicità, con splash page di grande impatto, che sono nona Arte (con la A maiuscola) allo stato puro.

Visto che non occorre essere grandi esperti del personaggio per leggere questo volume, è assolutamente consigliabile per i neofiti e per chiunque desideri avvicinarsi alla “Grande Esse” di casa Dc, ma anche ovviamente per chi lo ama e lo segue regolarmente, perché qui ritroverà tutto ciò che ha fatto sbocciare la sua passione per lui.

