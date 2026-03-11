Spy X Family Code White: l’adorabile film anime in blu-ray

Spy X Family torna, ma in formato film, anche in home video!

Le vicende della famiglia fittizia più amata tornano in grande stile in un imperdibile film con azione, gag ed effetti speciali: Code White. L’inedita avventura dei Forger arriva in edizione home video Blu-ray Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica.

Tutto parte dal manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha a partire dal 25 marzo 2019 e diventato un adattamento anime prodotto da Wit Studio e CloverWorks trasmesso in Giappone su TV Tokyo fino a tre stagioni e in Italia su Crunchyroll.

Spy X Family Code White: il nostro commento al film

Diretta da Takashi Katagiri, si tratta di una pellicola che può essere vista anche indipendentemente dalla storia principale della serie anime, che viene presentata nel prologo. Ci sono giusto un paio di accorgimenti a riguardo ma che non tolgono nulla di fondamentale alla visione.

Noi però vi consigliamo di recuperare anche il manga originario e l’anime (ne parlavamo qui) perché si tratta della combo perfetta. Mr. & Mrs. Smith formato famiglia, in cui anche il cane fa il doppiogioco! die

Lui è una spia. Lei è un’assassina. Insieme Loid e Yor portano avanti la loro doppia vita fingendo di essere una normale famiglia. Ma la loro figlia adottiva, Anya, è una telepate che conosce bene i loro segreti. Mentre finge di passare con la propria famiglia un fine settimana invernale, Loid tenta di portare avanti la sua missione, l’Operazione Strix. Ma tutto si complica quando Anya viene coinvolta per sbaglio e scatena una serie di eventi che mettono a rischio la pace del mondo!

Spy X Family Code White: l’edizione blu-ray

L’edizione blu-ray ha i suoi pro e contro: la confezione è un semplice amaray (peccato niente cartoncino esterno anche per continuità col cofanetto della serie anime). L’interno però è tutto serigrafato e contiene sia il disco della pellicola sia 6 Card da collezione. Belle e imperdibili.

I contenuti extra digitali sono davvero scarni e semplici: Teaser e Trailer, TVCM e PV. La qualità audio/video però è ottima e il risultato è un super intrattenimento spionistico all’ennesima potenza. Non dimenticate di recuperare il cofanetto con gli episodi della serie (lo trovate qui sotto). Speriamo Anime Factory ne continui la pubblicazione.

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 1

Durata: 109 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano