Spider-Noir sarà “lo stesso personaggio” ma di un universo differente da Into The Spider-Verse

Dopo averci deliziato con un doppio trailer sulla serie arriva una nuova dichiarazione su Spider-Noir, la serie di Amazon Prime Video sull’omonimo personaggio.

Lo showrunner della serie, Oren Uziel, ha finalmente chiarito una delle domande che i fan si facevano dal tempo dell’annuncio di questa storia: il protagonista della serie live-action ha qualcosa a che fare con lo Spider-Man Noir apparso in Into the Spider-Verse (Eccezion fatta per il suo interprete: Nicolas Cage)?

La risposta breve è no. Almeno non direttamente.

Intervistato da Empire, Uziel ha spiegato che l’obiettivo della produzione era creare una versione di Spider-Man che nessuno avesse mai visto prima su schermo.

I due personaggi infatti condividono lo stesso archetipo di base, ma appartengono a universi distinti: stesso personaggio, universo diverso. Non si tratta quindi di un sequel né di una continuazione del film animato.

A rendere le cose ancora interessanti c’è sicuramente il fatto che entrambe le versioni sono interpretate da Nicolas Cage e che nella serie live-action il protagonista non è Peter Parker, bensì Ben Reilly.

Una scelta narrativa che i creatori hanno giustificare per dare al personaggio una personalità più cinica e vissuta, lontana dalla versione giovane e idealista di Parker.

Quanto allo stile recitativo, Cage ha voluto descrivere la sua performance come un mix tra Humphrey Bogart e Bugs Bunny, il che la dice lunga sul tono della serie, ambientata negli anni Trenta con atmosfere da noir classico hollywoodiano.

Dal punto di vista creativo, Uziel ha sottolineato come il concetto di multiverso introdotto da Phil Lord e Christopher Miller nel film animato abbia in realtà aperto le porte a questo tipo di libertà narrativa: una volta che il canone include il multiverso, ogni team creativo può costruire la propria versione del personaggio senza essere vincolato dalla continuity esistente.

Spider-Noir debutterà il 25 maggio su MGM+ e sarà disponibile su Prime Video dal 27 maggio.

Fonte: Gamesradar