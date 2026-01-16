Solo Leveling: Ragnarok entra in pausa a tempo indeterminato

Solo Leveling: Ragnarok è ufficialmente entrato in pausa a tempo indeterminato. Il motivo, però, non ha nulla a che vedere con problemi produttivi o creativi. L’artista del manhwa, Jin, ha infatti iniziato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, rendendo impossibile proseguire regolarmente con la serializzazione.

Per chi segue il panorama manhwa, si tratta di una situazione tutt’altro che rara. In Corea il servizio militare è obbligatorio e coinvolge spesso autori, disegnatori e creativi, costringendo molte opere a fermarsi per mesi. Anche in questo caso, la decisione di mettere Solo Leveling: Ragnarok in pausa arriva come conseguenza naturale di questo obbligo, non come una scelta editoriale improvvisa.

Al momento non è stata comunicata alcuna data di ritorno. Il termine “indefinite hiatus” lascia intendere che la serie riprenderà solo una volta concluso il periodo di leva dell’artista, ma senza una finestra temporale precisa. Ai lettori non resta quindi che attendere eventuali aggiornamenti ufficiali sul futuro dell’opera.

Solo Leveling: Ragnarok rappresenta uno spin-off/sequel molto seguito dell’universo di Solo Leveling, una delle opere più influenti degli ultimi anni nel mondo dei webtoon e dei manhwa action fantasy. Proprio per questo, la pausa pesa ancora di più: l’interesse attorno alla serie è alto e ogni nuovo capitolo veniva accolto con grande entusiasmo.

Nonostante la delusione, è importante ricordare che non si tratta di una cancellazione. La storia non è stata interrotta definitivamente, ma semplicemente messa in pausa. Una distinzione fondamentale, soprattutto in un periodo in cui molte serie vengono chiuse senza preavviso.

Ora l’attenzione si sposta tutta sul futuro. Quando Jin completerà il servizio militare, Solo Leveling: Ragnarok potrà tornare a prendere forma, con la speranza di ritrovare la stessa energia e qualità che hanno reso l’opera così apprezzata. Nel frattempo, ai fan non resta che portare pazienza, continuare a supportare la serie e attendere comunicazioni ufficiali. A volte, anche le storie più potenti hanno bisogno di fermarsi per un po’ prima di ripartire.