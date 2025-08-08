Solo – La Pluripremiata Antologia | Recensione

L’antologia “Solo – La Pluripremiata Antologia” edita da Panini Comics è un volume prezioso che raccoglie la miniserie omonima DC Comics, un progetto unico nel panorama fumettistico degli ultimi anni. Curata dall’art director Mark Chiarello, la serie originale si distingue per un approccio radicalmente libero e autorevole: ogni numero è stato affidato ad un singolo autore (talvolta con l’aiuto di qualche sceneggiatore, più spesso in vesti di autori completi), senza vincoli di continuità o formato, permettendo così di dar vita a storie originali e sperimentali che spaziano tra vari generi e stili narrativi e visivi.

Deja Vu, by Darwyn Cooke in Solo #5 It’s a riff on “Night of the Stalker” from the 70s but surpasses it, IMO. There’s a lot of different takes and flavors of Batman that I love but as far as “terrifying avatar of justice that strikes fear into the hearts of killers” goes You really can’t beat it — Zoe Tunnell (@zoewithasword.bsky.social) 23 giugno 2023 alle ore 22:20

Il volume, edizione deluxe e di grande formato, raccoglie le dodici uscite della serie, offrendo un vero e proprio festival di personalità artistiche di prim’ordine: Darwyn Cooke, Howard Chaykin, Paul Pope, Tim Sale, Michael Allred, Richard Corben, Jordi Bernet, Teddy Kristiansen, Scott Hampton, Damion Scott, Sergio Aragones e Brendan McCarthy. È un’esperienza al contempo eclettica e raffinata: si passa dal western all’horror, dalla fantascienza all’avventura urbana, dal supereroismo all’umorismo, senza che nulla appaia fuori luogo in questo mosaico di linguaggi e atmosfere.

Dal punto di vista grafico, “Solo” è una straordinaria vetrina che mette in mostra una varietà impressionante di tecniche e palette cromatiche, risultando in pagine che sono autentiche opere d’arte da contemplare. Pur nelle inevitabili oscillazioni qualitative delle narrazioni, il volume brilla per la capacità di stimolare l’immaginazione e per la libertà creativa che traspare in ogni storia, regalando al lettore sorprese continue e un’immersione totale nella potenzialità espressiva del medium fumetto.

Quello che rende la lettura di Solo un po’ agrodolce è vedere come tanti dei nomi che hanno contribuito a questa straordinaria antologia siano scomparsi dalla pubblicazione della miniserie ad oggi: Tim Sale, Darwyn Cooke e Richard Corben sono infatti alcuni dei tanti grandi nomi dei comics ci hanno purtroppo lasciato negli ultimi anni. Leggere ora le pagine che hanno realizzato per Solo ora significa anche leggerne in un certo senso il testamento artistico.

Il formato deluxe di Panini, pur dal costo non indifferente, si presenta come un oggetto di culto imperdibile non solo per i fan DC, ma per chiunque voglia esplorare la frontiera più artistica e autoriale del fumetto mainstream americano. Un progetto che, pur non avendo goduto di una lunga vita editoriale, lascia un segno indelebile e dimostra come il fumetto possa essere molto più di storie di supereroi canoniche, offrendo un panorama emozionante di suggestioni e sperimentazioni narrative.

In sintesi, “Solo – La Pluripremiata Antologia” si rivela un’esplorazione audace e affascinante del fumetto come forma d’arte, una collezione che invita il lettore a lasciarsi sorprendere e a riscoprire la magia della narrazione disegnata attraverso la visione unica di dodici grandi maestri. Imperdibile per gli amanti del genere e per chi cerca una lettura stimolante e fuori dagli schemi.