Shogakukan Manga Awards 2025: ecco i titoli premiati

Eleonora Masala 20/01/2026

Sono stati annunciati i vincitori della 71ª edizione degli Shogakukan Manga Awards e, come ogni anno, la lista dei titoli premiati racconta molto bene lo stato attuale del manga giapponese. Non solo grandi nomi già affermati, ma anche opere meno conosciute che stanno lasciando il segno grazie a idee forti, stili riconoscibili e una capacità rara di parlare a pubblici diversi.

Tra i titoli più chiacchierati non poteva mancare DanDaDan di Yukinobu Tatsu, ormai una certezza per molti lettori. Arrivato a 22 volumi e pubblicato in Italia da J-Pop Manga, è uno di quei manga che riesce a mescolare generi, ritmo e follia in modo unico. Il premio non fa che confermare quanto l’opera sia diventata centrale nel panorama attuale, soprattutto per le nuove generazioni.

Accanto a lui troviamo Hirayasumi di Keigo Shinzo, anch’esso edito in Italia da J-Pop Manga. Un manga molto diverso per tono e contenuti, più intimo e riflessivo, che racconta la quotidianità con una delicatezza rara. Il suo successo dimostra che c’è ancora tantissimo spazio per storie calme, umane e profondamente sincere.

Premiato anche Cosmos di Ryūhei Tamura, altra serie pubblicata da J-Pop Manga e arrivata a 7 volumi. Un’opera che gioca con la fantascienza e il mistero, mantenendo però una forte identità narrativa e visiva. Non è un manga che cerca scorciatoie: si prende il suo tempo e costruisce un mondo che cresce capitolo dopo capitolo.

Tra i vincitori troviamo poi due titoli ancora inediti in Italia. Fate Rewinder di Füta Kimura, 11 volumi all’attivo, è una storia che ruota attorno al tempo e alle seconde possibilità, mentre Dekin no Mogura: The Earthbound Mole di Natsumi Eguchi propone un immaginario decisamente più surreale, confermando quanto il premio sia aperto anche a opere fuori dagli schemi.

Nel complesso, questi Shogakukan Manga Awards 2025 restituiscono un’immagine molto chiara: il manga sta vivendo una fase estremamente ricca e variegata. Dai titoli più popolari a quelli ancora da scoprire, c’è davvero qualcosa per ogni tipo di lettore. E, come spesso accade dopo annunci del genere, la voglia di recuperare nuove serie sale alle stelle.

  • preview

    Jaadugar – A Witch in Mongolia: un manga fuori da ogni schema

    Ci sono manga che ti colpiscono subito perché “assomigliano” a qualcosa che già conosci, e poi ce ne sono altri che, fin dalle prime informazioni, ti fanno capire che stai entrando in un territorio completamente diverso. Jaadugar – A Witch in Mongolia appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. J-Pop Manga lo presenta come un’opera […]

    Eleonora Masala-News Manga

  • preview

    Solo Leveling: Ragnarok entra in pausa a tempo indeterminato

    Solo Leveling: Ragnarok è ufficialmente entrato in pausa a tempo indeterminato. Il motivo, però, non ha nulla a che vedere con problemi produttivi o creativi. L’artista del manhwa, Jin, ha infatti iniziato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, rendendo impossibile proseguire regolarmente con la serializzazione. Per chi segue il panorama manhwa, si tratta […]

    Eleonora Masala-News Manga

  • preview

    Berserk: in arrivo un volume celebrativo dedicato all’arte di Kentaro Miura

    Il nuovo anno parte con una notizia che farà sicuramente felici tutti i fan di Berserk. Panini Planet Manga ha annunciato l’arrivo di un volume celebrativo dedicato all’opera di Kentaro Miura, un progetto pensato per rendere omaggio a un manga che ha segnato profondamente intere generazioni di lettori. Per conoscere tutti i dettagli bisognerà attendere […]

    Eleonora Masala-News Manga