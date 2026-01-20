Shogakukan Manga Awards 2025: ecco i titoli premiati

Sono stati annunciati i vincitori della 71ª edizione degli Shogakukan Manga Awards e, come ogni anno, la lista dei titoli premiati racconta molto bene lo stato attuale del manga giapponese. Non solo grandi nomi già affermati, ma anche opere meno conosciute che stanno lasciando il segno grazie a idee forti, stili riconoscibili e una capacità rara di parlare a pubblici diversi.

Tra i titoli più chiacchierati non poteva mancare DanDaDan di Yukinobu Tatsu, ormai una certezza per molti lettori. Arrivato a 22 volumi e pubblicato in Italia da J-Pop Manga, è uno di quei manga che riesce a mescolare generi, ritmo e follia in modo unico. Il premio non fa che confermare quanto l’opera sia diventata centrale nel panorama attuale, soprattutto per le nuove generazioni.

Accanto a lui troviamo Hirayasumi di Keigo Shinzo, anch’esso edito in Italia da J-Pop Manga. Un manga molto diverso per tono e contenuti, più intimo e riflessivo, che racconta la quotidianità con una delicatezza rara. Il suo successo dimostra che c’è ancora tantissimo spazio per storie calme, umane e profondamente sincere.

Premiato anche Cosmos di Ryūhei Tamura, altra serie pubblicata da J-Pop Manga e arrivata a 7 volumi. Un’opera che gioca con la fantascienza e il mistero, mantenendo però una forte identità narrativa e visiva. Non è un manga che cerca scorciatoie: si prende il suo tempo e costruisce un mondo che cresce capitolo dopo capitolo.

Tra i vincitori troviamo poi due titoli ancora inediti in Italia. Fate Rewinder di Füta Kimura, 11 volumi all’attivo, è una storia che ruota attorno al tempo e alle seconde possibilità, mentre Dekin no Mogura: The Earthbound Mole di Natsumi Eguchi propone un immaginario decisamente più surreale, confermando quanto il premio sia aperto anche a opere fuori dagli schemi.

Nel complesso, questi Shogakukan Manga Awards 2025 restituiscono un’immagine molto chiara: il manga sta vivendo una fase estremamente ricca e variegata. Dai titoli più popolari a quelli ancora da scoprire, c’è davvero qualcosa per ogni tipo di lettore. E, come spesso accade dopo annunci del genere, la voglia di recuperare nuove serie sale alle stelle.