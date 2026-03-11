One Piece torna in edicola con la nuova collezione di Gazzetta dello Sport e Tv Sorrisi e Canzoni

Se vi piacciono i manga, e soprattutto se seguite One Piece, c’è una novità interessante in edicola. È partita una nuova collezione dedicata proprio al manga di Eiichirō Oda, realizzata insieme a La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni.

Il primo volume si trova già in edicola e dà il via a una raccolta che ripropone tutta la storia dall’inizio. È pensata sia per chi segue One Piece da anni sia per chi magari ha sempre detto “prima o poi lo inizio” ma non l’ha mai fatto davvero.

Ogni volume esce in formato più grande del solito (13,7 x 20 cm) e ha anche le alette sulla copertina, quindi esteticamente è un po’ più curato rispetto ai classici volumi manga. All’interno è inclusa anche una cartolina da collezione con l’immagine della copertina, pensata proprio per chi ama conservare ricordi legati alla serie.

Il primo numero è in vendita a 4,99 euro e include anche un poster in regalo. La collezione completa sarà composta da 110 uscite, ciascuna disponibile allo stesso prezzo, da acquistare insieme al quotidiano o alla rivista.

Per chi segue One Piece da tempo, questa può essere una buona occasione per recuperare i primi archi narrativi in un’edizione uniforme da collezione. Allo stesso tempo, potrebbe essere anche il modo perfetto per far scoprire la storia a chi non l’ha mai letta prima. Dopotutto parliamo di uno dei manga più famosi e venduti al mondo, capace di accompagnare intere generazioni di lettori.

La raccolta permette infatti di rivivere l’inizio del viaggio di Luffy, quando il sogno di trovare il leggendario tesoro chiamato “One Piece” era solo l’inizio di un’avventura destinata a diventare gigantesca.

Per molti lettori sarà una riscoperta nostalgica, mentre per altri potrebbe essere il primo passo dentro uno dei mondi più grandi mai creati in un manga. In entrambi i casi, il viaggio ricomincia proprio dall’edicola.