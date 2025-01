One Piece: l’introduzione di un nuovo Cavaliere Divino suscita delle controversie

Il manga di One Piece si trova nell’arco di Elbaf e ha già suscitando polemiche per qualcosa che la serie fa da 27 anni. Tutti i fan sanno che Eiichiro Oda non si tira indietro dal fanservice per mantenere il pubblico giovane coinvolto. Quindi, i design riguardanti i personaggi femminili sono sempre stati un argomento di dibattito tra i fan. L’Isola di Egghead, in particolare, ha visto alcuni abiti succinti per i personaggi femminili tra cui anche per Bonney, che tecnicamente ha 12 anni, e York, una ragazza di 16 anni.

E Oda ci ha riprovato con un Cavaliere Divino. I Giganti stanno tenendo un banchetto per dare il benvenuto ai Pirati di Cappello di Paglia nella loro terra.

LEGGI ANCHE:



Castlevania Nocturne potrebbe adattare il celebre Symphony of the Night

Nel mezzo della celebrazione, due figure misteriose fanno la loro comparsa nel capitolo 1134 usando lo stesso cerchio di evocazione usato dagli Astri di Saggezza. L’uomo sembra Shanks mentre il volto della donna è coperto. L’ultimo capitolo, il 1136, di One Piece rivela che il nome della donna è Gunko e ci presenta i suoi incredibili poteri. È arrivata a Elbaf per reclutare Loki come uno dei membri dei Cavalieri Divini. Sono gli ufficiali esecutori della legge della Terra Santa di Mary Geoise e hanno un rango superiore agli altri Nobili del Mondo. Tuttavia, Loki rifiuta la loro offerta e Gunko finisce per affrontare il suo lupo. Sebbene il suo volto sia ancora nascosto, il capitolo rivela il design completo del suo personaggio, che è controverso, per usare un eufemismo.

Gunko indossa un abito formale, ma i fan credono che la parte superiore e inferiore non siano abbinate. Il suo design ci ricorda Smoothie e tutti i personaggi femminili di Egghead, tranne Lilith. Tuttavia, a differenza del precedente abbigliamento casual, Oda sceglie di rendere il suo outfit più formale.

Il famoso teorico di One Piece newworldartur condivide su X quanto segue: “Lost in Translation: Gunko indossa un gakuran, un’uniforme scolastica tradizionale giapponese. In alcuni casi, in particolare nella cultura anime, i gakuran sono stati associati ai delinquenti, oltre a indossare gonne corte…anche se Oda sta ovviamente sta esagerando qui.”

Spiega inoltre, “Pensavo fosse abbastanza chiaro, ma non è una “vicenda culturale” non indossare pantaloni in Giappone. Gli anime spesso rappresentano i gakuran con le gonne corte (e i delinquenti, come Jotaro), ma Oda ha fondamentalmente esagerato, persino i fan giapponesi trovano il design estremo.”

Ciò conferma che, sebbene l’idea iniziale del design sia effettivamente interessante, i fan non sono contenti dell’inutile fanservice. Il design di Gunko è stato criticato dai fan giapponesi e internazionali. Anche se alcuni fan lo stanno difendendo, la controversia non sembra placarsi tanto presto. Un altro motivo di insoddisfazione è lo status di Gunko come Cavaliere Divino e Drago Celeste. Loki è un’eccezione, ma i Cavalieri sono solitamente Nobili mondiali, che detengono la massima autorità al mondo. E tuttavia, il suo abbigliamento non lascia intendere uno status di quella caratura.

Fonte – Comicbook