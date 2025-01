One Piece: l’anime torna con un sorprendente nuovo episodio

I fan della serie anime di One Piece stanno attualmente vivendo uno dei periodi più duri di sempre, ma l’anime ha fatto un sorprendente ritorno durante la pausa con un nuovissimo speciale. L’anime di One Piece ha annunciato recentemente una pausa per la prima volta in oltre 25 anni di storia poiché Toei tornerà con l’arco di Egghead ad aprile 2025. Dopo un’attesa di diversi mesi, l’anime ha rilasciato un nuovo episodio speciale.

L’anime di One Piece è ancora in pausa e lo sarà fino al periodo primaverile, ma ha rilasciato, direttamente su YouTube, un episodio speciale ambientato poco dopo gli eventi dell’arco Wano, con Rufy e Law che si rendono protagonisti di alcune divertenti buffonate.

One Piece: Egghead Arc inizierà la seconda parte della sua corsa il 6 aprile con nuovi episodi che riprenderanno esattamente da dove si era interrotto quando è andato in pausa l’anno scorso. La serie ha sorprendentemente annunciato che si sarebbe presa una pausa di sei mesi lo scorso ottobre e da allora i fan hanno atteso che il team si preparasse per la prossima fase importante della saga finale per l’anime. L’episodio 1123 di One Piece verrà lanciato con la fascia oraria molto più tarda delle 23:15 JST in Giappone, ma deve ancora essere rivelato come ciò influenzerà la sua uscita in streaming internazionale.

L’arco di Egghead è il primo arco narrativo della saga finale del manga di Eiichiro Oda, e ciò significa che ci saranno un bel po’ di sviluppi per Rufy e gli altri componenti della ciurma.

One Piece ha ancora molto da offrire ai fan per il resto dell’anno. Mentre l’anime sarà ancora in pausa per i prossimi mesi, il manga di One Piece è tornato per i suoi nuovi capitoli. Oda ha stuzzicato durante il Jump Festa 2025 l’anno scorso che l’arco di Elbaf avrebbe avuto un grande colpo di scena prima che tutto giungesse alla fine e, dopo aver visto tutto quello che è successo su Egghead, questo colpo di scena potrebbe avere importanti ramificazioni su cosa aspettarsi in vista del gran finale.

Ma insieme al manga, i fan di One Piece potrebbero ricevere aggiornamenti anche su alcuni dei suoi altri grandi progetti ora in lavorazione con Netflix. Non solo Netflix si aspetta una seconda stagione della serie live-action mentre la produzione aumenta per una potenziale uscita entro la fine dell’anno (o all’inizio del 2026 al più tardi), ma c’è anche un nuovissimo anime remake che affronta la serie fin dall’inizio. Ora è solo questione di aspettare per vedere come sarà il resto del 2025 e se sarà o meno migliore di come si è concluso il 2024.

Fonte – Comicbook