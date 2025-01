One Piece: annunciata una collaborazione speciale tra Lego e Netflix

One Piece tornerà su Netflix con la seconda stagione del live-action e il Gruppo LEGO, Netflix e Tomorrow Studios sono entusiasti di annunciare che l’epica saga di One Piece navigherà il mondo LEGO.

Ad annunciare questa collaborazione è il Vice Presidente, Senior Lena Dixen, per i Core Businesses del Gruppo LEGO. A seguire è possibile leggere le sue parole: “Costruire in forma di mattoncini il mondo creato da Eiichiro Oda, così come è stato rappresentato nell’adattamento live-action di Netflix, è stata una sfida incredibilmente stimolante e non potrei essere più entusiasta di far vivere ai fan le nuove avventure che questa collaborazione porterà loro. Durante questo progetto con Netflix e Tomorrow Studios, il processo collaborativo è stato emozionante, e penso che ciò emerga chiaramente nelle grandiose avventure che presto sveleremo“.

A sua volta Josh Simon, Vice Presidente Consumer Products di Netflix ha affermato in merito a questa collaborazione che è un onore portare in vita il magnifico mondo di One Piece sia sullo schermo che fuori. C’è molto entusiasmo di collaborare con il Gruppo LEGO, per segnare un momento storico che sancirà la prima volta in cui le avventure del famoso manga saranno raccontate a forma di mattoncini LEGO.

Gli appassionati dei mattoncini LEGO e ONE PIECE potranno esplorare il Mar Orientale in un’esperienza di costruzione unica, rivivendo le scene più iconiche e preparandosi all’arrivo della seconda stagione della serie live action.

La collaborazione tra il Gruppo LEGO, Netflix e Tomorrow Studios invita gli appassionati di One Piece a partire per questa grande avventura con numerosi nuovi set LEGO, ispirati ad alcune delle scene più iconiche tratte dall’East Blue. I nuovi set includeranno per la prima volta le iconiche minifigure LEGO dei membri della ciurma, permettendo ai fan di ricreare le scene più amate. Questi set includeranno i membri principali dell’equipaggio come Minifigure LEGO, trasportando gli appassionati nel cuore dell’avventura e ricreando ambientazioni e scene direttamente dallo schermo.

Non finisce qui per i fan, in quanto prossimamente sarà annunciata la collezione completa tra LEGO e One Piece, che includerà prodotti ed esperienze pronti a lasciare il segno.