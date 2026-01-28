Mengo Yokoyari è già al lavoro su un nuovo manga

Mengo Yokoyari ha confermato di essere impegnata su una nuova serie manga, e la notizia ha subito acceso la curiosità di chi segue il suo lavoro da anni. Al momento non sono stati rivelati titolo, trama o una finestra di uscita precisa, ma le prime indiscrezioni bastano già a dare un’idea della direzione che potrebbe prendere questo nuovo progetto.

Secondo quanto emerso, la nuova serie sembrerebbe avvicinarsi maggiormente ai toni delle opere precedenti a Oshi no Ko, come Scum’s Wish, lasciando intendere un ritorno a atmosfere più intime, forse meno esplicitamente drammatiche, ma comunque attente alle emozioni e alle contraddizioni dei personaggi. Una scelta che incuriosisce, soprattutto considerando quanto Yokoyari abbia sempre saputo raccontare i sentimenti in modo diretto, senza filtri e senza semplificazioni.

Negli anni, l’autrice si è costruita uno stile riconoscibile, fatto di personaggi fragili, relazioni complicate e dinamiche emotive spesso scomode. Scum’s Wish ha segnato un punto importante della sua carriera, portandola a un pubblico molto più ampio e lasciando un segno forte per il modo in cui affrontava amore, desiderio e solitudine. Proprio per questo, l’idea di un nuovo manga che guarda alle sue radici creative ha attirato subito l’attenzione dei lettori.

Non è ancora chiaro se la nuova serie sarà serializzata su una rivista settimanale o mensile, né se si tratterà di una storia lunga o di un progetto più contenuto. Yokoyari, però, non è nuova a cambi di ritmo e formato, e ogni suo nuovo lavoro tende a muoversi con una propria identità ben definita.

Per ora, l’annuncio resta volutamente vago, ma è sufficiente per riaccendere l’interesse intorno al nome di Mengo Yokoyari. In un panorama manga sempre più affollato, il suo ritorno con una nuova serie rappresenta una novità da tenere d’occhio, soprattutto per chi apprezza storie che mettono al centro i sentimenti, le relazioni e le zone grigie dell’animo umano.

Non resta che aspettare nuovi dettagli e capire quando e come questo nuovo manga vedrà finalmente la luce.