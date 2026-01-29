News Manga

Makoto Yukimura ospite al Comicon Napoli 2026

Eleonora Masala 29/01/2026

È arrivata la conferma ufficiale: Makoto Yukimura sarà ospite al Comicon di Napoli 2026. L’autore di Vinland Saga arriverà in Italia come grande ospite di Star Comics e sarà presente in fiera dall’1 al 3 maggio 2026, segnando uno degli appuntamenti più attesi della prossima edizione.

In realtà, l’idea di un incontro con il pubblico italiano non nasce dal nulla. Durante il Festival di Angoulême 2025, Yukimura aveva già lasciato intendere, parlando con il team editoriale di Star Comics, di avere voglia di incontrare presto i suoi lettori italiani. Una dichiarazione semplice, ma che aveva acceso subito l’entusiasmo di chi segue il suo lavoro da anni. A distanza di tempo, quel desiderio ha finalmente preso forma.

Al momento non sono ancora state comunicate le modalità precise per incontrare l’autore. Guardando al passato, però, Star Comics ha spesso optato per il sistema della fila contingentata, evitando lotterie o prenotazioni complesse. Nulla è stato confermato, ma molti sperano che anche questa volta si segua la stessa linea, permettendo ai fan di organizzarsi con un po’ di pazienza.

La presenza di Yukimura arriva in un momento particolarmente significativo. Vinland Saga si è concluso lo scorso anno dopo circa vent’anni di pubblicazione, chiudendo un percorso lungo e importante. Proprio per questo, la fiera napoletana potrebbe coincidere con l’uscita dell’ultimo volume italiano, magari in anteprima o in contemporanea con l’evento. E, come spesso accade in queste occasioni, non è escluso che possano arrivare edizioni speciali o variant dedicate.

Il Napoli Comicon 2026, comunque, non si fermerà a questo nome. Sono già stati annunciati anche Kazuhiko Torishima, storico editor legato a Dragon Ball, insieme ai mangaka Satoshi Shiki e Shintaro Kago. Altri editori devono ancora scoprire le carte, ma le premesse fanno pensare a un’edizione particolarmente ricca.

Per i lettori italiani di Vinland Saga, l’appuntamento con Makoto Yukimura non è solo una semplice ospitata, ma un’occasione rara per incontrare da vicino uno degli autori che hanno segnato profondamente il manga degli ultimi decenni.

