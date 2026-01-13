Jujutsu Kaisen: svelato il numero degli episodi della terza stagione

Jujutsu Kaisen è finalmente tornato sul piccolo schermo con l’attesissima terza stagione della serie televisiva, che rientra nel programma invernale 2026. Finalmente tutti i fan ora potranno scoprire quanti saranno gli episodi che adatteranno l’arco del Culling Game. Jujutsu Kaisen è senza dubbi uno dei ritorni più attesi dell’anno ma questa terza stagione non durerà così a lungo come ci si poteva aspettare.

La prima parte di Jujutsu Kaisen: The Culling Game andrà in onda nei prossimi mesi ed è stato rivelato il programma per gli episodi futuri. Con questa rivelazione, la data di uscita giapponese del dodicesimo e ultimo episodio della terza stagione è prevista per il 26 marzo. Ciò significa che la serie andrà in onda per un solo ciclo durante l’inverno, prima di tornare con la seconda parte.

Quindi la terza stagione della serie televisiva shonen andrà in onda per 12 episodi in un singolo ciclo durante il programma invernale di quest’anno, e questa sarà una delle stagioni più brevi. È probabile che la serie tornerà con la seconda fase dell’arco del Culling Game ma è ancora troppo presto per poter dire quando.

Il Culling Game è uno degli archi narrativi della serie più amati dai fan in quanto si tratta del conflitto che segue immediatamente l’incidente di Shibuya. Questo torneo spietato è orchestrato da Kenjaku e ha l’obiettivo di far evolvere l’umanità ottimizzando l’energia maledetta. Il gioco funziona come una letale battaglia reale in cui gli stregoni che vi partecipano si uccidono a vicenda e devono rispettare le rigide regole del gioco. Queste prevedono che i partecipanti devono combattere attraverso dieci colonie barriera che formano una linea lungo il Giappone.

Chiaramente a prendervi parte ci saranno Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e i loro alleati il cui obiettivo è quello di salvare Tsumiki Fushiguro dalla partecipazione, liberare Satoru Gojo dal Regno della Prigione e proteggere Tengen da Kenjaku. La terza stagione ha debuttato con i primi due episodi, mandando in tilt Crunchyroll al suo debutto, come spesso accade, a causa dell’alto flusso di fan.