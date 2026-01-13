Hana-Kimi arriva su Crunchyroll: prime impressioni dal primo episodio

Hana-Kimi è su Crunchyroll dal 4 gennaio 2026, con un episodio nuovo ogni domenica. Io intanto ho potuto vedere in anticipo il primo episodio e l’impressione è stata buona fin dai primi minuti. Si vede che c’è attenzione per il materiale originale, ma non dà mai la sensazione di essere “vecchio” o fuori tempo. Anche chi non conosce il manga riesce a entrare subito nella storia, senza sentirsi perso.

Al centro c’è Mizuki Ashiya, una ragazza che pratica atletica e che ha sempre avuto un debole per Izumi Sano, campione del salto in alto. Da qui nasce l’idea più assurda possibile: trasferirsi in Giappone e frequentare la sua stessa scuola. Il dettaglio? È un liceo maschile. La soluzione di Mizuki? Fingersi un ragazzo e iscriversi lì, finendo per condividere addirittura la stanza con lui. Da qui nasce una commedia romantica fatta di equivoci, segreti da mantenere e situazioni che oscillano costantemente tra il divertente e il delicato.

Il primo episodio lavora molto sulla presentazione dei personaggi e sull’energia di Mizuki, che emerge subito come una protagonista determinata, impulsiva e sincera. Il tono è leggero, ma non superficiale: già dalle prime scene si percepisce l’attenzione verso i rapporti umani e il modo in cui le dinamiche scolastiche vengono ribaltate dalla presenza di qualcuno che non dovrebbe essere lì. Anche Izumi Sano viene introdotto con misura, lasciando spazio a un’evoluzione graduale del suo rapporto con Mizuki.

Dal punto di vista tecnico, l’animazione realizzata da Signal.MD è pulita e coerente, con un character design che richiama lo stile del manga di Hisaya Nakajo senza risultare datato. La colonna sonora accompagna bene le scene, mentre le sigle di apertura e chiusura contribuiscono a definire l’atmosfera della serie.

Hana-Kimi sembra partire con il piede giusto: un inizio solido, fedele allo spirito originale e capace di incuriosire. Se il ritmo verrà mantenuto anche nei prossimi episodi, potrebbe diventare uno degli appuntamenti fissi più piacevoli dell’inizio 2026.