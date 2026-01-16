Firefly Wedding: l’anime è ufficiale e arriverà a ottobre

Firefly Wedding compie il grande passo e si prepara a debuttare anche in versione animata. L’annuncio dell’adattamento è arrivato da poco, insieme a una prima visual che ha subito fatto parlare chi segue il manga. L’anime debutterà a ottobre e sarà realizzato da David Production, uno studio che molti fan conoscono già molto bene.

Alla regia ci sarà Takahiro Kamei, mentre il character design è stato affidato a Yukiko Aikei, due nomi che fanno ben sperare per il tono e l’estetica della serie, soprattutto considerando l’atmosfera particolare di Firefly Wedding, sospesa tra romanticismo, tensione e una costante sensazione di pericolo. La visual, pur mantenendosi essenziale, restituisce già quel mix di eleganza e inquietudine che caratterizza la serie.

Per chi non conoscesse l’opera, Firefly Wedding è serializzato in Giappone dal 2023 e conta attualmente 10 volumi. In Italia il manga è pubblicato da J-Pop Manga. La storia ruota attorno a Satoko, una ragazza di nobile famiglia che dall’esterno sembra avere tutto: bellezza, prestigio e l’età “giusta” per un matrimonio che possa sistemarla una volta per tutte. La realtà, però, è molto diversa. Satoko è gravemente malata e il tempo che le resta è poco, rendendo il matrimonio non solo un desiderio, ma una necessità per ottenere finalmente un riconoscimento all’interno della propria famiglia.

Le cose precipitano quando entra in scena Shinpei, un misterioso assassino incaricato di eliminarla. Messa alle strette, Satoko compie una scelta disperata e inaspettata: chiede proprio a lui di sposarla. Da qui nasce un rapporto ambiguo, intenso e carico di tensione, in cui l’amore si intreccia con la morte in modo tutt’altro che romantico. Shinpei, infatti, prende molto sul serio il concetto di “finché morte non ci separi”.

L’annuncio dell’anime rappresenta un passo importante per Firefly Wedding, che negli ultimi anni ha saputo costruirsi una fanbase solida grazie al suo tono fuori dagli schemi. L’adattamento animato potrebbe essere l’occasione perfetta per far conoscere questa storia a un pubblico ancora più ampio, mantenendo intatta la sua identità oscura e affascinante. Ora non resta che attendere ottobre per scoprire come prenderà vita sullo schermo questo matrimonio tanto pericoloso quanto irresistibile.