Dragon Ball Daima: l’anime ha problemi con i livelli di potenza?

Dragon Ball ha visto Goku raggiungere tre livelli di Super Saiyan in Dragon Ball Z e poi Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e Ultra Istinto in Super. Con Daima ambientato tra la fine degli eventi di Z e prima di quelli di Super, i protagonisti sono stati trasformati in bambini tramite un un desiderio oscuro. Mentre Daima ha rivelato parecchie sorprese con i suoi episodi, e pare che abbia un grave problema di livello di potenza.

In Dragon Ball anche quando la maggior parte dei personaggi, eroi e cattivi, avevano livelli di potenza che si aggiravano intorno al “cento”, erano comunque armi di distruzione di massa. Goku da bambino e il malvagio Piccolo avevano la capacità di distruggere intere città se volevano con esplosioni di energia, ad esempio, senza nemmeno aver bisogno di trasformazioni per farlo. All’epoca della Saga di Freezer in Dragon Ball Z, assegnare numeri ai livelli di potenza è diventato impossibile, dato che i personaggi superavano i milioni. E ora, in Daima, molti fan si chiedono cosa stia succedendo a Goku e Vegeta.

Finora in Dragon Ball Daima, abbiamo visto sia Goku che Vegeta trasformarsi in Super Saiyan di livello uno e due, con il Principe Saiyan che ha rivelato per la prima volta il suo Super Saiyan 3. Queste forme hanno permesso ai Guerrieri Z di sconfiggere due dei tre Tamagami, ottenendo due delle Sfere del Drago del Reame dei Demoni. Sfortunatamente, l’ultimo episodio di Daima manda in tilt i livelli di potenza a causa delle forze di Gomah che trovano i Guerrieri Z.

Durante il quindicesimo episodio di Daima, i Guerrieri Z si ritrovano assediati dai soldati di Gomah. E Vegeta sta per essere ucciso da un’esplosione di energia da una delle loro pistole. Goku e gli altri si ritrovano rintanati, spaventati dall’esercito e tutto sembra abbastanza incredibile.

Sentirsi minacciati dalle armi sembra abbastanza ridicolo se si considera la forza che personaggi come Goku, Vegeta e Piccolo ancora nascondono. Sebbene siano stati indeboliti e soffrano la gravità del Reame dei Demoni stesso, sono ancora delle potenze assolute. Questo stona molto con personaggi che avevano livelli di potenza incredibili, capaci di distruggere intere città con un dito.

Goku e i suoi amici devono avere livelli di potenza molto più alti, considerando anche che hanno sconfitto due Tamagami, che a loro volta hanno battuto Darbula. L’ex Signore dei Demoni era l’equivalente del Super Saiyan 2 di Gohan. Per questo vedere personaggi di potenza incredibile, in difficoltà con dei soldati normali, stona molto con la tradizione.

Fonte – Comicbook