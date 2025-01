Dragon Ball Daima introduce la “Ginyu Force” del Regno Demoniaco

Il lascito della Ginyu Force sembra destinato a vivere in eterno.

Il Regno Demoniaco svela la Gendarmerie Force

Dragon Ball Daima non si sta limitando a esplorare nuove origini e leggende per personaggi iconici come i Namecciani e i Supreme Kai, ma sta anche arricchendo l’universo con un cast di nuovi personaggi. Durante l’esplorazione del Regno Demoniaco da parte di Goku, Vegeta, Piccolo e altri Guerrieri Z, un nuovo gruppo di antagonisti ha fatto il suo debutto. Seguendo le orme della storica Ginyu Force di Freezer, il Signore Demoniaco Gomah ha formato la sua squadra di fedeli servitori, la Gendarmerie Force. Sebbene non siano la Ginyu Force resuscitata, i loro atteggiamenti e il loro stile fanno chiaramente eco al gruppo originale.

Una presentazione in grande stile

Nel quattordicesimo episodio di Dragon Ball Daima, Gomah e il suo alleato Degetsu si trovano sotto pressione a causa delle azioni dei Guerrieri Z e di un nuovo giocatore: la scienziata pazza Dr. Anisu. Questa ha creato due nuovi Majin, Majin Duu e Majin Kuu, per realizzare i suoi misteriosi obiettivi. Nel mezzo di questo caos, la Gendarmerie Force fa un’entrata scenografica, con tanto di presentazione teatrale che ricorda le leggendarie pose della Ginyu Force. La squadra è composta dal Capitano Kadem, il membro numero due Danima, il numero tre Hillia, il numero quattro Mashim e il numero cinque Gaimoi.

Tuttavia, la loro fiducia viene rapidamente messa alla prova quando scoprono che i Guerrieri Z sono responsabili della sconfitta di Majin Buu e dei Tamagami. Inizialmente, pensano che Gomah stia scherzando, ma presto si rendono conto che il loro compito sarà tutt’altro che semplice.

Un incontro imprevisto con i Majin

In una scena comica, la Gendarmerie Force incrocia i nuovi Majin, Duu e Kuu, mentre sono intenti a rifornirsi di snack. Scambiandoli per bambini normali, i membri del gruppo cercano di comprar loro una quantità eccessiva di cioccolata. Tuttavia, la loro fiducia nel proprio valore non è supportata dai loro stipendi: costretti a rimettere indietro il cioccolato, si trovano in una situazione che spezza la loro immagine pomposa.

Misteri e poteri nel Regno Demoniaco

Mentre Dragon Ball Daima continua, nuovi dettagli vengono rivelati sul passato del Regno Demoniaco e sul ruolo dei Namecciani in questa dimensione. Neva, un Namecciano anziano, dimostra poteri straordinari che lasciano persino Piccolo a bocca aperta. La serie continua a intrecciare segreti e sorprese, mentre l’identità del vero antagonista finale resta un enigma. Con il prossimo episodio che promette il ritorno di un grande villain di Dragon Ball Z, le aspettative per questa serie restano altissime.

Fonte Comic Book