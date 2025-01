Dragon Ball Daima ha problemi con i livelli di potenza?

I combattenti Z hanno fatto molta strada da quando Goku ha incontrato Bulma per la prima volta, dando inizio al franchise di Dragon Ball. Con il tempo, Goku ha raggiunto livelli di potenza impressionanti, passando dal Super Saiyan fino all’Ultra Istinto in Dragon Ball Super. Tuttavia, Dragon Ball Daima, che si colloca tra gli eventi di Z e Super, ha imposto una drastica riduzione della forza dei protagonisti, trasformati in bambini a causa di un oscuro desiderio. Nonostante le emozioni e i colpi di scena della serie, molti fan hanno iniziato a notare un problema fondamentale: i livelli di potenza dei personaggi sembrano incoerenti.

L’Evoluzione dei livelli di potenza

Guardando indietro al primo Dragon Ball, persino quando i personaggi avevano livelli di potenza intorno ai “cento”, erano comunque delle vere e proprie armi di distruzione. Goku bambino e il malvagio Piccolo, ad esempio, potevano distruggere intere città senza nemmeno ricorrere a trasformazioni. Con l’avvento della saga di Freezer in Dragon Ball Z, i livelli di potenza iniziarono a superare ogni limite, rendendo impossibile rappresentarli con numeri. Tuttavia, anche senza numeri espliciti in Dragon Ball Daima, molti fan stanno mettendo in dubbio la coerenza della forza di Goku, Vegeta e gli altri.

Goku e Vegeta: la riduzione continua

In Dragon Ball Daima, abbiamo visto Goku e Vegeta trasformarsi in Super Saiyan di livello uno e due, con Vegeta che ha mostrato per la prima volta la sua forma di Super Saiyan 3. Queste trasformazioni hanno permesso ai combattenti Z di sconfiggere due dei tre Tamagami, ottenendo due delle Sfere del Drago del Regno Demoniaco. Tuttavia, l’episodio 15 della serie ha messo in discussione questa coerenza. Durante un assalto da parte delle forze di Gomah, Vegeta è quasi ucciso da un semplice colpo di pistola energetica, e i combattenti Z si trovano improvvisamente in difficoltà contro soldati apparentemente normali.

Il paradosso dei Super Saiyan

La minaccia rappresentata da semplici armi è difficile da credere considerando la forza incredibile che Goku, Vegeta e Piccolo dovrebbero ancora possedere, anche nei loro corpi miniaturizzati. Nonostante il peso della gravità del Regno Demoniaco e la riduzione delle loro abilità, i combattenti Z dovrebbero comunque essere dei giganti in termini di potenza. Persino personaggi con livelli di potenza relativamente bassi come Nappa potevano distruggere intere città con un singolo colpo, mentre Vegeta, con un livello di 18.000, era in grado di devastare interi pianeti. In Daima, i combattenti Z affrontano Tamagami capaci di sconfiggere Dabura, il quale era paragonabile al Gohan Super Saiyan 2, il che significa che i protagonisti dovrebbero essere in grado di annientare le forze di Gomah con facilità.

Un problema narrativo?

L’idea che combattenti capaci di muoversi alla velocità della luce e di distruggere galassie possano essere messi in difficoltà da soldati comuni è un elemento che molti fan trovano difficile da digerire. Sebbene la trasformazione in bambini sia un espediente narrativo interessante, sembra entrare in conflitto con ciò che sappiamo sui livelli di potenza della serie. Dragon Ball Daima si avvicina al suo finale, e sarà interessante vedere come la serie affronta questa apparente incoerenza.

Fonte Comic book