Chainsaw Man: il capitolo finale della seconda parte del manga ha una data di uscita

Chainsaw Man ha annunciato che la seconda parte del manga sta per concludersi. Si tratta di una delle serie shonen di maggior successo degli ultimi anni, con l’adattamento anime dello Studio MAPPA che ha riscosso un ulteriore grande successo già dalla prima stagione e in seguito è arrivato Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc. Ma per quanto riguarda il manga, Tatsuki Fujimoto ha confermato che rimane un solo capitolo della seconda parte del manga, lasciando molti appassionati a chiedersi se questo sarà il gran finale o se ci sarà una terza parte del manga.

La seconda parte di Chainsaw Man ha confermato che il suo capitolo finale arriverà il 24 marzo, dopo i folli eventi del capitolo 231. Se la serie dovesse continuare gli eventi saranno sicuramente molto diversi per Denji. Di fatti visto che lui che il protagonista della serie si è ritrovato a divorare innumerevoli diavoli, il mondo si è ritrovato nel caos anche se l’imminente capitolo 232 cambierà le carte in tavola.

Gli ultimi eventi della serie hanno visto Denji sul punto di avere la peggio contro un insetto, ma l’ultimo capitolo pubblicato ha stravolto la sceneggiatura. Denji e Pochita si parlano nella loro dimensione attraverso un dialogo sincero, con il Diavolo Motosega che afferma che il protagonista è stato mangiato da un altro diavolo. Pochita spiega che la loro vita “da sogno insieme” è finita, ma forse è una buona cosa. In uno dei momenti più scioccanti della serie, il Diavolo Motosega si strappa il cuore e informa Denji che “ora mi mangerà”. Non sapendo cosa succederà dopo, l’ultimo capitolo del manga si conclude con un vero e proprio cliffhanger.

Pochita, infatti, si mangia il cuore, dicendo a Denji di “continuare a sognare”, prima che tutto diventi nero. L’ultima pagina del capitolo 231 si concentra su una baracca che molto probabilmente riporterà i lettori all’inizio, suscitando tanti interrogativi da risolvere prima della fine del mese. Se il Diavolo Motosega non fosse mai esistito, cosa significherebbe per il mondo intero e come avrebbe cambiato la vita di Denji?

La perdita di Pochita non significa necessariamente che i diavoli cesseranno di esistere, sebbene la linea temporale così i lettori la conoscno sarebbe cancellata. Considerando le prove e le tribolazioni che Denji e i suoi alleati hanno dovuto affrontare, potrebbe essere un bene, anche se questo significa che il protagonista sarà intrappolato in un’esistenza senza speranza.