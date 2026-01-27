Attack on Titan: una nuova audioguida riaccende il dibattito su Mikasa e Jean

Nel mondo di Attack on Titan anche i contenuti extra riescono ancora a far discutere, e questa volta non si parla di una scena animata o di una nuova intervista, ma di un’audioguida. Nelle ultime ore sta circolando online una notizia che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan: la Barrier Free Audio Guide inclusa nell’edizione Blu-ray di Attack on Titan: The Final Attack sembrerebbe suggerire in modo piuttosto chiaro che Mikasa e Jean abbiano condiviso la loro vita come coppia.

La Barrier Free Audio Guide è un contenuto pensato per i non vedenti, costruito esclusivamente tramite descrizioni e dialoghi, senza alcun supporto visivo. Ed è proprio qui che, secondo diverse testimonianze, emergerebbero dettagli molto interessanti. In particolare, nella parte dedicata ai titoli di coda, l’audioguida descriverebbe una scena in cui Mikasa e Jean visitano la tomba di Eren insieme ai loro figli. In un momento successivo, la narrazione farebbe riferimento anche ai nipoti, suggerendo uno scorrere del tempo molto lungo e una vita condivisa dopo gli eventi finali della storia.

A rendere il tutto ancora più cupo, arriva poi la menzione di un bombardamento nucleare che colpisce l’isola di Paradis, distruggendola completamente. Un dettaglio che si collega alle immagini già viste nel finale dell’anime e che rafforza l’idea di un mondo incapace di spezzare il ciclo della violenza, nemmeno dopo la fine dei giganti.

Va però fatta una precisazione importante: al momento non esiste uno script ufficiale dell’audioguida diffuso pubblicamente. La notizia si basa sulle testimonianze di chi ha avuto accesso al Blu-ray e ha ascoltato direttamente il contenuto. Proprio per questo, più che di una “conferma definitiva”, è corretto parlare di un forte indizio, che però sembra andare nella stessa direzione di molte interpretazioni nate dopo il finale del manga nel 2021.

Se confermato ufficialmente, questo contenuto extra metterebbe la parola fine a uno dei dibattiti più accesi della community: il futuro sentimentale di Mikasa. Non attraverso una scena esplicita, ma con quella delicatezza malinconica che Attack on Titan ha sempre usato per raccontare ciò che viene dopo la guerra. E forse, proprio per questo, la discussione è destinata a continuare ancora a lungo.