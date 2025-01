Arrivano i Superior Avengers del Dottor Destino

Scoprite gli eroi più potenti del Dottor Destino in SUPERIOR AVENGERS di Steve Foxe e Luca Maresca, una nuova serie tie-in di ONE WORLD UNDER DOOM in arrivo ad aprile.

Il Dottor Destino regna sovrano in ONE WORLD UNDER DOOM, l’evento che sconvolgerà lo status quo dell’Universo Marvel a partire dal mese prossimo. Ma mentre il mondo è sotto il suo controllo, gli Eroi più potenti della Terra non lo sono. In risposta, Destino assemblerà una nuovissima squadra di Avengers adatta al suo nuovo ordine mondiale: più cattiva, più malvagia e in tutto e per tutto SUPERIORE a qualsiasi squadra di Avengers che sia mai esistita prima!

Scoprite i loro segreti e vedeteli in azione questo aprile in SUPERIOR AVENGERS, una miniserie limitata di sei numeri scritta dall’astro nascente Steve Foxe (TIMESLIDE, NEW CHAMPIONS) e disegnata dall’acclamato artista Luca Maresca (VENOM WAR: LETHAL PROTECTORS, X-MEN: FOREVER).

Composti da nuove versioni di classici supercriminali Marvel, i SUPERIOR AVENGERS includono ABOMINATION, DOCTOR OCTOPUS, GHOST, KILLMONGER, MALEKITH e ONSLAUGHT. Sono davvero chi dicono di essere? Da dove vengono? E, soprattutto, da che parte stanno veramente?

Ecco i Superior Avengers

Venne un giorno, diverso da tutti gli altri, in cui il Dottor Destino dominava il mondo… e aveva bisogno di una squadra di AVENGERS tutta sua! Kristoff Vernard, figlio di Victor Von Doom, è stato incaricato di creare la nuova generazione degli Eroi più potenti della Terra! Ma chi sono questi aspiranti eroi? E come sono diventati i SUPERIOR AVENGERS? Scopritelo in una storia diversa da tutte le altre nel panorama di ONE WORLD UNDER DOOM!

Steve Foxe ha condiviso le sue sensazioni sulla miniseire:

“Introdurre un nuovo personaggio nell’Universo Marvel, per non parlare di un intero cast, è un onore e un terrore non da poco, quindi quando l’editore Wil Moss mi ha contattato per sviluppare un’intensa e segreta squadra di Avengers per ONE WORLD UNDER DOOM, sapevo di dover fare il salto di qualità. Gli Avengers che i lettori incontreranno qui possono avere nomi familiari, ma imparerete presto perché si considerano superiori alle altre squadre. Questa serie presenta alcune delle azioni più spietate e su larga scala che abbia mai scritto alla Marvel, e sono davvero entusiasta di raccontare questa storia insieme a Luca Maresca. Luca è in grado di cogliere sia i giochi mentali più sottili della nostra storia sia l’azione (a volte letteralmente) a rotta di collo”.

A sua volta, Luca Maresca ha dichiarato: