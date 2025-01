Tra le uscite targate Panini Comics del 16 gennaio 2025 troviamo la nuova graphic novel che adatta la terza stagione de The Mandalorian, la serie Disney+ che ha rilanciato tutta la narrativa legata a Star Wars sulla piattaforma streaming.

Inoltre arriva il sesto volume di Re Spawn, la serie dedicata al primo Spawn, ovvero Al Simmons, pilastro dell’universo narrativo creato da Todd McFarlane sempre più in espansione.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 16 gennaio 2025.

Le uscite Panini Comics del 16 gennaio 2025

The Mandalorian – La Graphic Novel della Stagione 3

9,90 €

Contiene: Star Wars: The Mandalorian – The Graphic Novel of Season 3

Dopo la sconfitta del Moff Gideon, il Mandaloriano e Grogu sono finalmente tornati insieme. Ma questo momento da lungo atteso è solo l’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo. Mentre il cacciatore di taglie lotta per trovare la redenzione e l’accettazione da parte della sua tribù, vecchi nemici riemergono, intenti a tessere un sinistro complotto per conquistare la galassia una volta per tutte. La graphic novel della terza stagione della serie TV blockbuster realizzata da un team creativo tutto italiano e adatta per un pubblico di tutte le età.

Re Spawn 6

Senza Poteri

19,00 €

Contiene: King Spawn (2021) #31/36

Al Simmons si ritrova del tutto senza i poteri di Hellspawn. Ma molto prima di diventare la Progenie Infernale, era un militare addestrato per missioni top secret rischiosissime, e questo significa che non è affatto inerme come i suoi avversari sperano. Per piegarlo al loro volere dovranno colpirlo nel vivo, ossia… nei suoi affetti!