Jujutsu Kaisen: il manga svela un lieto fine amoroso per Yuji

Dopo una serializzazione ricca di successi durata sei anni e 271 capitoli, Jujutsu Kaisen si è concluso a settembre 2024, con il suo volume finale uscito in Giappone il 25 dicembre 2024. Oltre a concludere l’epica saga, il volume finale ha anche sorpreso i fan con un nuovo epilogo mai visto prima, che finalmente dà a Yuji il lieto fine che merita.

Come la maggior parte dei manga shonen, Jujutsu Kaisen ha ampiamente evitato il romanticismo a favore della sua storia frenetica e incentrata sull’azione, spesso mettendo da parte potenziali interessi amorosi come quello di Yuko Ozawa. Detto questo, il nuovo epilogo riporta in scena finalmente Ozawa nel modo più carino possibile, riunendola a Yuji attraverso un incontro casuale che suggerisce che i due potrebbero finire insieme.

L’epilogo nel volume 30 di Jujutsu Kaisen vede Ozawa incontrare Yuji per caso durante una visita a Sendai, la loro città natale. La scena inizia con un flashback di Yuji e Ozawa di quando erano ancora al liceo mentre parlano della neve. Yuji rivela di amare la neve perché sembra ancora speciale, a differenza di altre cose come i fuochi d’artificio e l’oceano, che gradualmente perdono il loro fascino man mano che si cresce, con Ozawa che concorda timidamente con Yuji.

Ora che Ozawa è tornata a Sendai, incontra Yuji alla stazione. Yuji rivela di essere tornato per sistemare le questioni in sospeso relative alla casa del nonno. Yuji e Ozawa lasciano la stazione e vedono che fuori nevica, il che spinge Ozawa a chiedere se a Yuji piace ancora la neve, cosa che lui conferma. Ozawa è di nuovo d’accordo con Yuji, proprio come nel flashback e mentre Yuji sorride radiosamente parlando di costruire un pupazzo di neve, Ozawa riflette su come la neve scintillante le ricordi l’uomo che ama.

Nel frattempo, a Tokyo, Nobara inizia a percepire qualcosa in modo esilarante, dicendo che Yuji è “sulla soglia dell’età adulta”, probabilmente riferendosi al fatto che sta iniziando la sua prima vera relazione romantica, anche se non viene mostrato esplicitamente. Sebbene l’incontro casuale tra Yuji e Ozawa di per sé non confermi che i due finiscano insieme, almeno accenna a qualche sviluppo romantico, dato che Ozawa riconosce di amare Yuji. Certo, Yuji non mostra esplicitamente segni di ricambio per Ozawa, ma l’aver chiesto a Nobara di Ozawa dimostra che in una certa misura gli importa di lei.

A giudicare dalla reazione di Nobara che rompe la quarta parete alla fine, permette di supporre che Yuji e Ozawa probabilmente siano finiti insieme. Sebbene i fan abbiano shippato Yuji con molti personaggi, incluso Nobara, la storia di Yuko Ozawa con Yuji la rende probabilmente una delle migliori storie amorose della serie shonen.

