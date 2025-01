Dragon Ball Daima: annunciata una pausa improvvisa dell’anime

Anche questa settimana Dragon Ball Daima è tornato con un nuovo episodio. Il dodicesimo episodio non solo ha rivelato novità incredibili legate alla trama e ai colpi di scena, ma ha anche annunciato che l’anime si prenderà una pausa. In una mossa sorprendente, Dragon Ball Daima si prenderà la prima pausa dal suo debutto, proprio mentre le cose stavano iniziando a scaldarsi nella lotta tra Vegeta e il Tamagami.

Sulle orme del suo rivale che aveva già sconfitto prima del Principe dei Saiyan uno dei Tamagami e rubando la sua Sfera del Drago, Vegeta cercherà di colmare ancora una volta il divario con Goku. Fortunatamente, il Principe di tutti i Saiyan sta avendo la sua occasione, dato che sta attualmente combattendo contro un altro protettore delle Sfere del Drago del Reame dei Demoni.

Secondo Fuji TV, la società che aiuta a trasmettere Dragon Ball Daima settimana dopo settimana, l’anime si prenderà una pausa la prossima settimana per festeggiare il nuovo anno. Apparentemente, questa pausa sarà breve, dato che la serie shonen tornerà la settimana successiva per continuare la sua corsa sfrenata. Come accennato in precedenza, incrociamo le dita affinché l’attuale combattimento tra Vegeta e il Tamagami finisca nell’episodio dodici.

Quando Dragon Ball Daima è stato annunciato per la prima volta, pochi fan avrebbero potuto immaginare quanto questa serie prequel avrebbe cambiato l’universo shonen. Ambientato prima degli eventi di Dragon Ball Super, questo fatto non ha impedito alla nuova trama di rivelare alcuni nuovi segreti selvaggi riguardanti la razza Majin, i Namecciani e la discendenza del Supremo Kaiohshin. Con l’episodio dodici, l’anime sta per raggiungere la metà del suo percorso, il che significa che c’è ancora un po’ di tempo prima che l’anime continui a introdurre grandi cambiamenti.

Negli episodi recenti, la dottoressa Anisu ha creato dei potenti seguaci del suo won in Majin Kuu e Majin Duu. Sebbene questo duo malvagio non sia forte quanto Majin Buu, il fatto che usino il suo DNA con quello dei semi di Saibamen li ha resi personaggi unici per l’anime. Mentre Kuu e Duu hanno ancora problemi ad abbattere il loro attuale avversario, sarà interessante vedere come si comporteranno contro gli Z-Fighters nel loro inevitabile confronto.

Fonte – Comicbook