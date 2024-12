Spider-Man: Octo-Girl, il manga Marvel verso la conclusione

Una storia originale che unisce Oriente e Occidente

Spider-Man: Octo-Girl è una delle collaborazioni più curiose degli ultimi anni tra Marvel e il mondo dei manga giapponesi. Il protagonista di questa storia è Doctor Octopus, uno dei più noti nemici di Spider-Man, che questa volta si ritrova in una situazione del tutto inaspettata. Dopo un intenso scontro con Spider-Man, Otto Octavius finisce in coma, ma quando si risveglia scopre che la sua mente è intrappolata nel corpo di una ragazzina giapponese di scuola media, Otoha Okutamiya.

Questa trama, unica nel suo genere, mescola azione, umorismo e riflessione, mentre Doctor Octopus cerca di navigare in un contesto completamente diverso dal suo, utilizzando il suo brillante ingegno per affrontare situazioni quotidiane e straordinarie. Il manga è stato apprezzato per la sua capacità di reinterpretare un classico personaggio Marvel in modo fresco e innovativo, mantenendo un equilibrio tra la cultura pop giapponese e occidentale.

Un progetto che ha conquistato anche i fan italiani

La collaborazione tra Marvel e Shueisha ha portato a un prodotto pensato per un pubblico globale, ma con un forte focus sul formato manga, molto popolare anche tra i lettori italiani. Spider-Man: Octo-Girl ha debuttato inizialmente in Giappone sulla piattaforma Shonen Jump+ e successivamente è stato distribuito in inglese da Viz Media, facilitando l’accesso anche ai lettori internazionali. La pubblicazione delle edizioni fisiche nell’autunno 2024 ha rappresentato un’opportunità per collezionisti e appassionati di tutto il mondo, inclusi molti italiani che seguono sia il mondo Marvel che quello dei manga.

Cosa ci aspetta dal team creativo

Il manga è stato creato da Hideyuki Furuhashi e Betten Court, già noti per My Hero Academia: Vigilantes. Mentre Spider-Man: Octo-Girl si avvicina al capitolo finale, previsto per il 7 gennaio 2025, i fan possono comunque aspettarsi nuove emozioni da questo talentuoso duo creativo. Infatti, il loro precedente lavoro, My Hero Academia: Vigilantes, sta per tornare sotto forma di una serie anime che debutterà nella primavera 2025.

Questo spinoff, ambientato prima degli eventi di My Hero Academia, esplora un mondo dove gli eroi professionisti non sono ancora così predominanti, concentrandosi su un trio di vigilanti che combattono il crimine a modo loro. Il progetto, animato dallo Studio Bones, promette di ampliare ulteriormente l’universo di My Hero Academia, attirando fan vecchi e nuovi.

La conclusione di Spider-Man: Octo-Girl segna la fine di un progetto originale che ha saputo fondere con successo due culture e modi di narrare apparentemente diversi. Per i fan italiani, rappresenta un esempio di come il mondo globale dell’intrattenimento possa offrire storie innovative capaci di superare ogni confine.

Fonte Comic book – Twitter