Undead Unluck torna con un nuovo speciale anime originale

Come il suo protagonista, l’anime di Undead Unluck non vuole proprio restare “morto” e tornerà con uno speciale di un’ora previsto per l’inverno 2025. Questo nuovo contenuto avrà una trama originale, non tratta né dal manga né dai romanzi spin-off. Lo speciale era stato annunciato con un teaser enigmatico, lasciando intuire ai fan che la trama si sarebbe concentrata su eventi legati alla neve e al freddo.

La serie anime, composta da 24 episodi, aveva adattato i primi sei volumi del manga di Yoshifumi Tozuka, concludendosi con l’arco narrativo dell’Autunno. Tuttavia, il teaser dello speciale sembra richiamare il breve Winter Arc del manga. Questo arco, che occupa solo tre capitoli del fumetto, avrebbe potuto essere adattato interamente nello speciale, ma pare che non sarà così. Al contrario, la trama dello speciale introdurrà una nuova creatura, un’UMA (Unidentified Mysterious Animal) chiamata Balance. Le UMA sono le creature pericolose che i protagonisti Andy e Kazeko devono combattere durante il loro viaggio. Questo nuovo contenuto sarà basato su un’idea originale dell’autore del manga.

Lo speciale è atteso per l’inverno 2025, ma non è stata ancora annunciata una data precisa di pubblicazione.

Il futuro di Undead Unluck

L’ultimo episodio dell’anime è andato in onda il 23 marzo 2024 e, per ora, lo speciale di un’ora è l’unico contenuto confermato per il futuro dell’adattamento animato. Nonostante non ci siano ancora notizie di una seconda stagione, il manga offre ancora più di 18 volumi di contenuti da adattare, lasciando i fan fiduciosi che nuove stagioni possano arrivare in futuro.

In Giappone, il 23º volume del manga è stato pubblicato il 4 ottobre 2024, mentre i volumi 24 e 25 sono previsti per gennaio e febbraio 2025. Il manga continuerà la sua serializzazione anche nel 2025, smentendo eventuali rumors di cancellazione.

In Italia, Undead Unluck è pubblicato da Star Comics, che sta portando avanti la traduzione e distribuzione dei volumi. Gli episodi dell’anime sono disponibili in streaming su Disney+, rendendolo accessibile anche al pubblico italiano.

Uno speciale che promette di stupire

Questo speciale di un’ora rappresenta una grande opportunità per esplorare nuove storie nell’universo di Undead Unluck, offrendo ai fan contenuti originali approvati direttamente dall’autore. Con il focus su nuovi personaggi e creature, lo speciale potrebbe introdurre elementi inediti e dare ulteriori spunti per una possibile continuazione dell’anime. I fan italiani possono aspettarsi un’esperienza imperdibile per approfondire ancora di più il mondo di Andy e Kazeko.

Fonte Comic Book