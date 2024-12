Attack on Titan: The Last Attack – Arriva in Italia nel 2025

L’attesa per Attack on Titan: The Last Attack è quasi terminata: il film evento sarà proiettato nei cinema italiani per un solo giorno, il 3 marzo 2025. Questa pellicola, che racchiude le Parti 3 e 4 della stagione finale dell’iconica serie anime, rappresenta un’occasione imperdibile per i fan italiani di vivere sul grande schermo l’epica conclusione di una storia che ha segnato un’era.

Uscito in Giappone l’8 novembre 2024, il film ha registrato incassi straordinari al botteghino e include una scena post-credit esclusiva, che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati. Per il pubblico internazionale, Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno organizzato proiezioni limitate in varie nazioni. L’evento italiano sarà un appuntamento unico, quindi si consiglia di prenotare i biglietti al più presto.

Date di uscita globale di Attack on Titan: The Last Attack

Ecco il calendario completo delle proiezioni internazionali del film:

6 febbraio : Australia, Nuova Zelanda

: Australia, Nuova Zelanda 10 febbraio : Stati Uniti, Canada

: Stati Uniti, Canada 12 febbraio : Finlandia, Polonia

: Finlandia, Polonia 13 febbraio : Spagna

: Spagna 20 febbraio : Danimarca, Paesi Bassi

: Danimarca, Paesi Bassi 21 febbraio : Norvegia, Svezia

: Norvegia, Svezia 25 febbraio : Germania

: Germania 26 febbraio : Regno Unito, Irlanda

: Regno Unito, Irlanda 1 marzo : Francia

: Francia 3 marzo: Italia

Il film sarà proiettato per un solo giorno in ogni nazione, rendendo ogni data un’occasione esclusiva per i fan.

La trama di Attack on Titan: The Last Attack

Diretto da Yuichiro Hayashi, il film raccoglie gli ultimi due episodi speciali della stagione finale della serie. La trama segue Eren Jaeger, le cui azioni mettono in pericolo il futuro dell’umanità, costringendo i suoi ex alleati e nemici a unire le forze per fermare il catastrofico Rumbling.

Il Rumbling coinvolge oltre 500.000 Colossal Titan, nascosti nei muri dell’Isola di Paradis (Maria, Rose e Sheena). Utilizzando i poteri del Founding Titan, Eren li invoca per distruggere tutto ciò che si trova fuori dall’isola, mettendo il mondo intero di fronte a una minaccia apocalittica.

Nel frattempo, Armin, Mikasa e i restanti membri del Corpo di Ricerca collaborano con i sopravvissuti dell’esercito di Marley, tra cui Reiner Braun. Tuttavia, Eren affronta un tormento interiore, sapendo di essere la causa di innumerevoli morti, ma spingendosi comunque avanti per proteggere gli Eldiani. La battaglia finale provoca la devastazione dell’80% dell’umanità, portando Mikasa a fare un sacrificio estremo per salvare ciò che resta del mondo.

Un evento imperdibile per i fan italiani

Con la data italiana fissata al 3 marzo 2025, Attack on Titan: The Last Attack promette di offrire un’esperienza cinematografica unica. Questo evento non è solo un’occasione per rivivere gli episodi finali della serie con una qualità visiva straordinaria, ma anche per celebrare una delle storie più amate degli ultimi anni. Non perdete l’opportunità di vedere sul grande schermo il capitolo finale di Attack on Titan!

Fonte Comic Book