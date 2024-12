Boruto: il manga rivela la trasformazione finale di Kawaki

Boruto continua a narrare gli eventi della seconda parte del manga che, capitolo dopo capitolo, ha sorpreso i fan con novità inaspettate e colpi di scena unici. Mentre Boruto ha a che fare con tutta Konoha che lo crede responsabile della morte apparente dei suoi genitori, Kawaki vuole ancora eliminare tutti gli Otsutsuki e sta facendo di tutto per trasformare i suoi sogni in realtà.

Prima di immergerci nei principali cambiamenti che stanno arrivando per Kawaki, l’ultima puntata è una che si concentra molto su Shikamaru e Konohamaru che escogitano un piano per abbattere due dei nuovi cattivi del franchise shonen, i Divine Trees. Gli antagonisti potrebbero essere potenti, ma la loro mentalità e il loro livello emotivo sono più vicini a quelli dei bambini, soprattutto quando ci si concentra sui due nuovi membri, Ryu e Matsuri.

Konohamaru non è solo in questo compito, poiché è affiancato da Sarada, Mitsuki e dai ninja della Foglia Yodo e Araya. Grazie al fatto che Mitsuri apparentemente ha una cotta per il sensei del Team 7, sembra che il piano forgiato dai leader di Konoha stia procedendo abbastanza bene.

Quando si tratta di Kawaki, il figlio adottivo della famiglia Uzumaki non vuole perdere tempo nell’assicurarsi di avere il potere necessario per sconfiggere tutti gli Otsutsuki. Sfortunatamente per Boruto, il suo fratello adottivo potrebbe avere il meccanismo perfetto per “salire di livello”. Anche con personaggi come Shikamaru, Kashin Koji, Sarada e altri che tifano per il figlio di Naruto, avere il principale ostacolo di Kawaki sul suo cammino potrebbe essere difficile da superare.

Da quando ad Amado há ricevuto ospitalità a Konoha, rovesciando alcuni beni seri sull’Organizzazione Kara, lo scienziato è riuscito a evitare un bel po’ di pericoli. Sorprendentemente, il primo pericolo che affronta proviene dall’interno del Villaggio della Foglia, poiché Kawaki vuole che lo scienziato “sblocchi efficacemente il suo potenziale nascosto”. Tenendo in mano Amado usando una delle sue appendici grottesche alimentate dal Karma, Kawaki stabilisce la legge e fa la sua richiesta.

“Ho un sacco di cose da dirti, ma prima, devi tirare fuori tutti i miei poteri al massimo!”. Se Amado porterà a termine questo processo, è un mistero, anche se ha sicuramente la capacità di compiere un’azione come questa. Grazie al massiccio allenamento a cui si è sottoposto Boruto Uzumaki, il figlio del Settimo potrebbe avere un enorme vantaggio se dovesse affrontare di nuovo il fratello adottivo in battaglia. Questo fatto cambierà se Amado riuscirà a sbloccare il Karma di Kawaki, conferendogli un serio aumento di potenza.

Fonte – Comicbook