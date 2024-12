Shonen Jump+: ecco come festeggia il decimo anniversario

Il 2025 segna un anniversario speciale per gli appassionati di manga: Shonen Jump+ compie 10 anni e Shueisha ha in programma un evento imperdibile per celebrare questo traguardo. Dal 18 aprile al 18 maggio, Tokyo ospiterà l’Exhibition Jump Plus 10th Anniversary, una mostra che racconterà il decennio di successi dell’app con disegni originali, video esclusivi e tanto altro dedicato ai fan delle sue serie più amate.

Dieci anni di successi digitali

Lanciata a settembre 2014, l’app Shonen Jump+ ha rivoluzionato il modo di fruire i manga. Da semplice piattaforma digitale per leggere serie popolari come One Piece e Dragon Ball, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati. Con oltre 12 milioni di utenti mensili registrati nel 2023, l’app ha saputo coniugare accessibilità e qualità, offrendo contenuti esclusivi e serie originali che hanno segnato una nuova era per Shueisha.

L’Exhibition Jump Plus 10th Anniversary metterà in mostra disegni inediti realizzati dagli autori delle serie più amate. Tra i protagonisti troviamo Anya di Spy x Family, una delle icone contemporanee più riconoscibili, che celebra anche un nuovo traguardo: 37 milioni di copie in circolazione. Accanto a lei, ci saranno opere di Naoya Matsumoto (Kaiju No. 8), Yukinobu Tatsu (Dandadan), e Kocha Agasawa (You and I Are Polar Opposites), solo per citarne alcune.

I biglietti saranno disponibili attraverso due lotterie: la prima partirà il 15 gennaio e la seconda in una data successiva, con i rimanenti resi disponibili al pubblico in ordine di prenotazione. Per chi avrà la fortuna di partecipare, l’esibizione promette di essere un’immersione unica nell’universo creativo di Shonen Jump+.

Un decennio che guarda al futuro

Nonostante la conclusione imminente di alcune delle sue serie di punta, l’app è pronta a rinnovarsi con nuovi progetti. Tra questi, spiccano il recente one-shot di Norihiro Yagi (Claymore) e nuove serie che espanderanno ulteriormente il catalogo. L’evento sarà un’occasione per celebrare il passato, ma anche per proiettarsi verso il futuro, con Shonen Jump+ destinata a rimanere un pilastro dell’intrattenimento digitale.

Un omaggio a una rivoluzione del manga

In soli 10 anni, Shonen Jump+ ha ridefinito il panorama editoriale, portando il manga su dispositivi mobili e ampliando il pubblico globale. L’Exhibition Jump Plus 10th Anniversary non sarà solo un momento celebrativo, ma un omaggio a un decennio di innovazione che ha trasformato il modo in cui i fan vivono le loro storie preferite. Se siete in Giappone la prossima primavera, questa è un’esperienza da non perdere per immergersi nell’arte e nella passione che hanno reso Jump+ un fenomeno culturale.

