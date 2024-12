Arcane: unboxing della Collector’s Edition imperdibile per i fan di League of Legends

Basato sull’universo di League of Legends, Arcane segue la storia di due sorelle orfane, Vi e Powder, mentre combattono per farsi un nome nei vicoli sotterranei abbandonati di Zaun. Sognando un giorno in cui potranno sperimentare un po’ della ricchezza e dell’opulenza della città di Piltover proprio sopra di loro, Vi, Powder e i loro amici intraprendono una rapina apparentemente semplice che, a loro insaputa, cambierà per sempre i loro destini e quello di entrambe le città.

Una delle serie animate di maggior successo di Netflix, arriva per fortuna anche in home video proprio mentre in streaming ha fatto capolino la seconda ed ultima stagione. Grazie a Anime Factory l’etichetta di Plaion Pictures dedicata al meglio dell’animazione.

Arcane: un successo clamoroso per la serie anime

Creata da Christian Linke e Alex Yee, tra i produttori esecutivi figurano Linke, Marc Merrill e Brandon Beck. Lo studio di animazione è Fortiche Productions. Tra le voci figurano Hailee Steinfeld (Vi), la vincitrice dell’Annie Award Ella Purnell (Jinx) e Katie Leung (Caitlyn), Reed Shannon (Ekko), Amirah Vann (Sevika), Mick Wingert (Heimerdinger), Ellen Thomas (Ambessa), Brett Tucker (Singed) e altri.

La prima stagione di Arcane ha consolidato la posizione di Netflix come leader nell’adattamento di franchise di videogiochi in fenomeni culturali animati. Apprezzata a livello mondiale come una delle migliori serie televisive del 2021, la serie si è aggiudicata anche quattro Emmy Awards (2022), tra cui Outstanding Animated Program – prima serie in streaming vincitrice di tale premio.

La serie ha conquistato gli Annie Awards 2022 (gli Oscar dell’animazione) vincendo in nove categorie, tra cui Miglior TV/Media, Miglior scrittura, Miglior voce (Ella Purnell), Miglior regia, Miglior design di produzione, Miglior animazione dei personaggi, Miglior storyboard, Miglior design dei personaggi e Miglior FX.

La serie è stata riconosciuta anche dalla community dei videogiochi, vincendo il premio come miglior adattamento ai The Game Awards (2022). Inoltre, l’album Arcane è stato nominato per un Billboard Music Award 2022 come Top Soundtrack.

Arcane: unboxing della Collector’s Edition

L’edizione home video di Arcane oltre alle due Steelbook con due cover diverse, propone un’esclusiva Limited Collector’s Edition.

L’edizione in esclusivo digipack cartonato contiene:

Artwork originale

Hexcore Oversized Metal d20

7 dadi in resina con nucleo liquido Hex Crystal

Custodia per dadi in velluto

Progress Day poster fronte-retro con i graffiti originali di Jinx

6 Art Cards con i disegni di Powder

Mappa di Caitlyn di Piltover in tessuto

Nella confezione sono presenti ben 6 dischi 4K + Blu-ray su cui sono distribuiti i nove episodi che compongono la prima stagione completa e tantissimi contenuti extra. Quindi sia in alta definizione che in Ultra HD con una qualità audio/video eccellente per assaporare al massimo l’altissimo livello tecnico dell’animazione. Un must have per i fan di League of Legends.

Di seguito i contenuti speciali presenti:

Extra

Making of

Featurette Making me!

Buon giorno del progresso – Spoglio della scena

Quando i muri crollano – Spoglio della scena

Ekko vs Jinx – Spoglio della scena

Il mostro che hai creato – Spoglio della scena