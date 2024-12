Norihiro Yagi (Claymore) torna con un nuovo one-shot dark fantasy

Norihiro Yagi, famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Claymore, è inaspettatamente tornato su Shonen Jump con un nuovo speciale one-shot dark fantasy che merita assolutamente l’attenzione di tutti i lettori. Norihiro Yagi è la mente dietro il manga Claymore, pubblicato tra il 2001 e il 2014 sulla rivista settimanale Jump SQ di Shueisha. Claymore ha riportato i fan al Medioevo, attraverso le vicende di un’organizzazione che difendeva l’umanità dai mostri mutaforma.

Il nuovo manga one-shot di Norihiro Yagi accresce ulteriormente il suo fascino per il Medioevo. The Knight and the Corpse (Il Cavaliere e il Cadavere) è disponibile per la lettura gratuitamente sul sito web Manga Plus di Shueisha. Il one-shot presenta lo stile artistico distintivo di Norihiro Yagi, personaggi incredibilmente dettagliati e incredibili scene d’azione.

The Knight and the Corpse è ambientato nel Medioevo (476-1450 d.C.) e segue il cavaliere protagonista che accetta di proteggere la principessa della nazione immaginaria di Vishtark dal suo vendicativo fratello dopo essere 0stata nominata erede. La descrizione ufficiale della serie è la seguente:

“Un cavaliere accetta il dovere di proteggere la regalità, solo per scoprire verità scioccanti durante la sua missione. Da Norihiro Yagi, mangaka di CLAYMORE, arriva un racconto magistralmente realizzato di anime nobili e vite fugaci, con dettagli mozzafiato!”.

Il one-shot si apre con una splendida diffusione a colori, che presenta il misterioso protagonista con un passato oscuro. La storia è raccontata in 71 pagine, e The Knight and the Corpse entra rapidamente in azione, poiché la storia di fondo moralmente grigia dell’eroe viene strappata alla luce e le sue abilità di guerriero vengono messe alla prova da un gruppo di banditi inclini alla magia.

Sebbene lo stile artistico di The Knight and the Corpse sia fenomenale, potrebbe essere difficile leggere la serie. Il one-shot è stato pubblicato solo nel weekend, ma i fan online hanno già segnalato diversi errori grammaticali e sintattici nella traduzione.

Gli utenti, in un thread di Reddit su r/manga, non escludono che The Knight and the Corpse sia stato tradotto usando l’intelligenza artificiale. Il dialogo presenta strutture di frasi incredibilmente goffe e innumerevoli errori di ortografia.

Fonte – Comicbook