Dandadan: l’episodio 10 svela un tropo divertente sugli UFO

Gli ultimi episodi di Dandadan probabilmente non hanno offerto ai fan molto materiale fantascientifico, ma l’episodio 10 ha rimediato tutto. L’episodio della scorsa settimana si è concluso con la scena inaspettata in cui Momo e Okarun si ritrovano sdraiati nudi di fronte a tutta la scuola dopo una lunga battaglia con gli alieni Serpos, un kaiju sottomarino e Mr. Mantis. L’episodio 10 si imerge nelle ricadute dell’esposizione di Momo e Okarun a tutta la scuola, che garantisce loro un nuovo alleato e presenterà uno dei più classici riferimenti agli UFO nella storia della fantascienza.

Il nuovo promo per il decimo episodio di Dandadan vede Mr. Mantis tornare per una rivincita, solo per soccombere alla sua stanchezza, permettendo al trio protagonista di accoglierlo. Oltre ad anticipare le buffonate che seguono tra Mr. Mantis e Saiko, la fine dell’anticipazione vede anche Momo, Okarun, Aira e Saiko guardare con stupore una mucca che viene rapita da un UFO. Dandadan non solo fa riferimento ad alcuni degli anime più amati di tutti i tempi, ma l’ossessione di Okarun per gli alieni sta portando all’iconografia UFO più distinta di tutta la fantascienza. Non a caso l’episodio è intitolato “Hai mai visto una mutilazione di bestiame?”

La descrizione ufficiale dell’episodio è la seguente: “Dopo essere stati attaccati dagli alieni, Momo, Okarun e Aira hanno unito le forze per superare la minaccia. Tuttavia, proprio quando pensano di aver sconfitto il Demone Dober, questo riappare davanti a loro. Una rivincita sembra inevitabile, ma il Demone Dober crolla all’improvviso, prosciugato delle sue forze. Incapaci di abbandonarlo, Momo e gli altri lo portano a casa per prendersene cura. Lì, il Demone Dober rivela un segreto inquietante.”

L’anime di Dandadan adatta gli eventi del manga di Yukinobu Tatsu, pubblicato settimanalmente su Shonen Jump Plus. La serie fonde il suo umorismo spensierato e il romanticismo, con sequenze d’azione splendidamente animate da Science SARU. Inoltre questa prima stagione ha dimostrato di saper commuovere gli spettatori, non a caso l’episodio 7 è considerato quello più triste dell’anno.

Fonte – Comicbook