Fire Force: nuovo trailer e novità sulla terza stagione anime

Fire Force è finalmente pronto a tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione. Si tratta della tanto attesa terza stagione e tutti i fan saranno entusiasti nello scoprire diverse importanti novità grazie al nuovo trailer pubblicato di recente. Il trailer incandescente presenta un sacco di nuove scene e conferma il ritorno dei personaggi preferiti dai fan. La terza stagione sarà l’ultima della serie e porrà fine alle vicende di Shinra Kusakabe e del resto della Compagnia 8 della Special Fire Force. Il trailer inizia con una scena minacciosa in quanto una luna crescente sorridente aleggia su un paesaggio in rovina. Qui vagano i demoni del fuoco. Il nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo, evidenzia anche il ritorno di diversi personaggi principali, tra cui Shinra, Iris, Arthur e Maki.

La terza stagione di Fire Force si dividerà in due parti, con la prima che debutterà ad aprile 2025, mentre la seconda a partire da gennaio 2026. Le due stagioni precedenti avevano ciascuna 24 episodi. Se la terza stagione seguirà lo stesso schema, allora le due parti saranno molto probabilmente divisi da 12 episodi ciascuna. La prima stagione è andata in onda a luglio 2019 e si è conclusa a dicembre dello stesso anno. La seconda stagione ha debuttato a luglio 2020 e si è conclusa a dicembre dello stesso anno. David Production, lo stesso studio de Le bizzarre avventure di JoJo, ha prodotto e animato Fire Force sin dall’inizio.

Fire Force è basato sulla serie manga omonima, i cui capitoli sono raccolti in 34 volumi. La serie segue le gesta del giovane ragazzo Shinra, che ha l’abilità di accendere il fuoco dai suoi piedi a piacimento. Si unisce a un gruppo di pompieri noto come Special Fire Force Company 8. Il gruppo compromette altri pirocinetici come Shinra, che combattono nemici noti come “Infernals”. Questi Infernals vengono creati quando una persona brucia spontaneamente, trasformandosi in fiamme viventi che causano incendi ovunque vadano. Le versioni più potenti degli Infernals sono etichettate come demoni.

La serie è iniziata come una serie shonen in cui gli eroi affrontano un mostro della settimana. Alla fine, la serie si evolve in una storia di cospirazione quando la Company 8 inizia a sospettare che la corruzione abbia colpito l’organizzazione Fire Force, portando a una serie di indagini sulle altre compagnie. La Company 8 finisce per scontrarsi con un culto apocalittico noto come White Clad, che vuole creare il “Grande Cataclisma”.

