My Hero Academia: Horikoshi anticipa il suo prossimo manga

Kohei Horikoshi ha lavorato per oltre dieci anni su My Hero Academia, serie shonen che segue gli evdnti di Izuku Midoriya e dei suoi amici della Classe 1-A della UA Academy. Nonostante il manga si sia concluso recentemente quest’anno, il mangaka è già pronto per un nuovo progetto manga. Oltre a creare nuove illustrazioni per il suo amato franchise shonen, Horikoshi ha confermato che sta attualmente lavorando a un manga completamente nuovo. Sorprendentemente ha spifferato tutto durante una chiacchierata con la Marvel Comics, lasciando intendere che il suo periodo da mangaka è tutt’altro che finito, dato che ha lasciato trapelare alcuni indizi su cosa accadrà dopo il successo di My Hero Academia.

Durante l’intervista con la Marvel, Horikoshi ha confermato che il suo eroe preferito e Peter Parker, alias Spider-Man. Oltre a creare una nuova illustrazione di Spidey che si diverte con Deku e All Might, Kohei ha spiegato la sua storia con l’arrampicamuri, “Mi sono sempre chiesto cosa significhi essere un eroe, soprattutto quando scrivevo My Hero Academia. A un certo punto, sono finalmente giunto alla conclusione che ciò significa essere una parte forte di una comunità, aiutare un quartiere amichevole, ed è per questo che rispetto così tanto Spider-Man”.

Sebbene Kohei Horikoshi non abbia spiegato esattamente di cosa parlerà il suo prossimo manga, ha colto l’occasione per confermare che ha qualcosa in serbo. “Mi sento davvero fortunato per il successo di My Hero Academia, quindi so che c’è molta pressione intorno alla mia prossima mossa. Ho intenzione di iniziare un nuovo manga il prima possibile“. In passato, il kohei Horikoshi ha accennato all’idea che gli piacerebbe cimentarsi in una serie manga horror, anche se non ne ha parlato nel corso dell’intervista.

Kohei non ha rivelato una tempistica entro la quale i fan possono aspettarsi il suo nuovo progetto, anche se ha affermato che si sarebbe occupato della storia e del disegno.

“Stavo pensando di impegnarmi semplicemente a disegnare il mio prossimo progetto e lasciare che qualcun altro scrivesse la storia, ma il mio editor mi ha consigliato che sarebbe meglio se lo facessi da solo. Con questo in mente, ho iniziato lentamente a scrivere e disegnare le miniature del mio prossimo manga. Tuttavia, ci sono ancora diversi eventi rimasti attorno a My Hero Academia, quindi per un po’ sarò ancora impegnato a supportarlo e promuoverlo”.

Fonte – Comicbook