Tra le uscite J-POP Manga del 4 dicembre 2024, mentre si avvicinano le feste e, mentre luci e decorazioni natalizie invadono strade e negozi, arrivano tante novità ed edizioni da collezione in arrivo a dicembre!

Si chiude l’esilarante saga fantasy GuruGuru – Il girotondo della magia di Hiroyuki Eto con l’arrivo sugli scaffali del secondo cofanetto targato J-POP Manga che racchiude i volumi 5-8 della serie.

Il Valoroso Guerriero Nike, la streghetta Kukuri e tutti gli indimenticabili personaggi delmagico mondo di GuruGuru tornano sugli scaffali con l’ultimo atteso box della serie! J-POP Manga presenta GuruGuru – Il girotondo della magia Box 2 contenente volumi 5-8 che chiudono la saga, per la prima volta disponibile nella sua interezza per il pubblico italiano

Continuano I quattro fratelli Yuzuki 14, Magilumiere 5 e termina Tsugumi Project con il numero 7.

Il 4 dicembre segna anche il ritorno in libreria e fumetteria della famiglia più metal della storia del fumetto con le strisce umoristiche Belzebubs vol. II – No Rest For the Wicked dell’artista finlandese JP Ahonen, edito da Edizioni BD. Questa volta Sløth dovrà capire come conciliare moglie, figli e una movimentata vita familiare con la carriera da musicista nella band black metal Belzebubs tra disavventure quotidiane, pentacoli e rocamboleschi riti satanici.

Continua il weird-western The Frontier a colpi di revolver e poteri soprannaturali con l’uscita del secondo volume della trilogia scritta da Jacopo Paliaga e disegnata da Alessio Fioriniello.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 4 dicembre 2024.

Le uscite J-POP Manga del 4 dicembre

RISTAMPE

DanDaDan 1, 2, 3, 4, 11 e 15

Astro Boy 1 e 2

La via del grembiule – Lo Yakuza casalingo 1

Insomniacs After School 5

your name. Box vol. 1-3

USCITE DIGITALI

I quattro fratelli Yuzuki 14

Sword Art Online Novel – Unital Ring 1

Medalist 2

La via del grembiule – Lo Yakuza casalingo 6