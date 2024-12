Joker Folie À Deux: il film sequel di Todd Phillips arriva in home video

Presentato in Anteprima Mondiale ‘In Concorso’ in occasione dell’81. Edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Joker Folie À Deux – diretto da Todd Phillips con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga – arriva il 17 dicembre in home video per Warner Bros. Home Entertainment.

Joker Folie À Deux: il film

Dall’acclamato sceneggiatore/regista/produttore Todd Phillips arriva il sequel del film vincitore dell’Oscar nel 2019, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al box-office mondiale. Il nuovo capitolo vede ancora una volta Joaquin Phoenix nel suo doppio ruolo da Oscar di Arthur Fleck/Joker, al fianco della vincitrice dell’Oscar Lady Gaga (A Star Is Born).

Joker: Folie À Deux ritrova Arthur Fleck internato in una struttura ad Arkham in attesa di processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui.

Fanno parte del cast del film i candidati all’Oscar Brendan Gleeson e Catherine Keener, insieme a Zazie Beetz, che riprende il suo ruolo dal primo Joker.

Phillips, nominato agli Oscar per la regia, la sceneggiatura e la produzione dal primo film, ha diretto il sequel da una sceneggiatura scritta da lui stesso insieme al collega candidato all’Oscar Scott Silver, basata sui personaggi della DC. I produttori del film sono Phillips, la candidata all’Oscar Emma Tillinger Koskoff e Joseph Garner; mentre i produttori esecutivi sono Michael E. Uslan, Georgia Kacandes, Silver, Mark Friedberg e Jason Ruder.

Joker Folie À Deux: i dettagli delle edizioni home video

Le edizioni di Joker Folie À Deux 4K UHD e Blu-ray contengono i seguenti contenuti speciali:

Tutto Deve Andare (Documentario in 4 Parti)

Posso Fumare Una Sigaretta?

Trovare Lee

Cento Film In Uno

Re Di Niente

Il Personaggio Della Musica

Live! Con Il Joker

Colori Della Follia

Creato Con Classe

SPECIFICHE TECNICHE

Lingue 4K: inglese, francese canadese, italiano, spagnolo latino

Sottotitoli 4K: svedese, spagnolo latino, norvegese, italiano, francese parigino, francese canadese, finlandese, inglese SDH, danese

BD Lingue: Inglese, Francese canadese, Latino Spagnolo

BD Sottotitoli: Inglese SDH, Francese canadese, Francese parigino, Spagnolo latino

Lingue DVD: Inglese, Francese Canadese, Latino Spagnolo

Sottotitoli DVD: Spagnolo latino, coreano, francese parigino, francese canadese, inglese SDH,

Cinese – Complesso, Cantonese

Durata: 138 minuti

Valutazione: R per una forte violenza, linguaggio dappertutto, un po’ di sessualità e breve nudità completa

DVD: DLBY/DGTL

4K UHD e Blu-ray: ATMOS TrueHD, DLBY/DGTL