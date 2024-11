Kaiju No. 8: annunciato un nuovo film per il 2025

I fan di Kaiju No. 8 saranno entusiasti di scoprire che è in arrivo un nuovo progetto anime in arrivo l’anno prossimo. La Toho Animation ha messo insieme un film compilation della Stagione 1, che debutterà nel 2025. Come se non bastasse, è stato anche creato un nuovissimo episodio originale unico, che uscirà nello stesso periodo.

Il film compilation comprende tutti i dodici episodi della prima stagione del famoso anime e uscirà nei cinema giapponesi il 28 marzo 2025. Il nuovo episodio unico, intitolato “Il giorno libero di Hoshina”, uscirà insieme al film nei cinema. Un nuovo poster per il film e il nuovo episodio sono stati pubblicati sul sito Web ufficiale di Kaiju No. 8.

Riguardo l’episodio speciale, ” Il giorno libero di Hoshina” segue il vice capitano della Forza di Difesa, insieme a Reno Ichikawa e Iharu Furuhashi nel loro giorno libero. L’episodio speciale dovrebbe essere un’avventura spensierata che segue l’incredibilmente potente vice capitano e i suoi due soldati. Tuttavia, sapendo quanto possa diventare cupo Kaiju No. 8, c’è sempre la possibilità che questo giorno libero nasconda un pericolo. Yuto Tsukuda, il mangaka di Food Wars! ha sviluppato la storia per il nuovo episodio, con la sceneggiatura scritta ufficialmente da Yuichiro Kido (Dr. Stone).

Basato sul manga Shonen Jump di Naoya Matsumoto, Kaiju No. 8 è uno dei migliori anime di quest’anno. La prima stagione ha debuttato questo aprile con recensioni entusiastiche e una calorosa accoglienza da parte dei fan. Nei suoi 12 episodi, la serie racconta la storia di Kafka Hibino, un uomo che lavora come addetto alle pulizie dopo le battaglie kaiju. Quando viene inaspettatamente infettato da un kaiju, usa i suoi nuovi poteri per realizzare il suo sogno di una vita ed entrare nella Kaiju Defence Force. L’unico problema è che se qualcuno scopre i suoi nuovi poteri si troverebbe in guai serii.

Il film di compilation e l’episodio speciale non sono le uniche novità di Kaiju No. 8 nel 2025. Ci sarà infatti anche la seconda stagione. Tra le novità principali della seconda stagione, rientra Kôki Uchiyama (Dragon Ball Daima), che si unisce al cast e doppierà Gen Narumi, il capitano della Prima Divisione, comunemente noto come il membro più forte della Forza di Difesa.

Fonte – Comicbook